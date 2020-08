वैश्विक महामारी कोविड-19 के भीषण प्रकोप की वजह से अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत नज़र आने लगे हैं। महामारी से बचाव के लिए लगाये गये लॉकडाउन की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरी गवांनी पड़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) के आंकड़ों में यह बात सामने आई है कि अप्रैल से अब तक 1। 89 करोड़ लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। अर्थव्यवस्था की इसी खस्ता हालत पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर के प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है।

अपने ट्वीट में स्वामी ने लिखा है कि यदि प्रधानमंत्री मोदी इस बार की ‘इंडिया टुडे’ पत्रिका का शीर्षक ‘अर्थव्यवस्था बीमार है’ देखेंगे तो कहेंगे कि ‘एट टू ब्रूट’।

When PM Modi sees the latest India Today frontpage titled “ The Economy is Sick” he is entitled to say “Et tu Brute" — Subramanian Swamy (@Swamy39) August 30, 2020



उनके इस ट्वीट पर कई मोदी समर्थक उन्हें ट्रोल करने लगे। ट्विटर यूजर कमलेश दीवानिया उन्हें जवाब देते हुए लिखा है कि हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है आपको नहीं। अतः उन्हें निर्णय लेने दीजिये। आप सरकार को अपना काम करने दीजिये। आपने जो अटल जी के साथ किया था हम उसे कभी नहीं भूल सकते है।

We have Elected Modiji as PM,,Not You,and will never ever,

So let Mr PM to take the Decision?

Keep your head out of government work,,

I still remember What you did with AtalJi ,,,and never will Forget, pic.twitter.com/6w22dbgvfq — kamlesh deedwaniya (@KDeedwaniya) August 30, 2020

आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की 13 महीने की सरकार गिराने में सुब्रमण्यम स्वामी की भी भूमिका बताई जाती है।

प्रहलाद पाटीदार ने लिखा कि ‘इंडिया टुडे’ का कोई महत्व नहीं है। वह निरर्थक चीजें प्रकाशित करता है। भारत की अर्थव्यवस्था कई अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर है। और आप को भी वित्त मंत्री का पद नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस सब का कोई मतलब नहीं है।

India Today doesn't have any standing. What it publishes is just rubbish. Indian economy is better than other major economies.

And btw, you are not going to get FM post. So no point. — Prahlad Patidar (@Prahladkp) August 30, 2020



रविन्द्र ने सुब्रमण्यम स्वामी को उनका ही एक पुराना बयान याद दिलवाया। जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्थिक प्रगति कोई मायने नहीं रखती है। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर बार बार चुनाव जीतती रहेगी।

No matter of Economic Performance, BJP will win elections with Hindutva Ideology: Swamy. With Hindutva Ideology Intact, BJP Will Win Elections Again And Again Irrespective Of Economic Performance: Dr Subramanian @Swamy39 https://t.co/PkQhpGrSd5 — Hindu Nationalist (@Ravinder536R) August 30, 2020



यूजर राधा ने स्वामी को अपने जवाब में उनकी ठाकरे परिवार के साथ कुछ फोटो को लगाया है और तंज कसते हुए लिखा है कि बीजेपी राज्यसभा का फिर से टिकट नहीं दे रही है। दिल जलना स्वभाविक है। अब शिवसेना में जाना। पेंगुइन को बचाना।

