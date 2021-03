बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन और पाकिस्तान के मुद्दे पर एक बार फिर से मोदी सरकार पर तंज कसा है। सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को कहा है कि वे दोस्त गंवाने और दुश्मनों को बढ़ावा देने के नुस्खों पर किताब लिखें। भाजपा नेता स्वामी आए दिन ट्वीट कर भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते रहते हैं।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मोदी सरकार को प्रख्यात लेखक डेल कारनेज की किताब “हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल”(कैसे अपने दोस्तों का दिल जीतें और लोगों को प्रभावित करें) के जवाब में “ हाउ टू लूज फ्रेंड्स एंड एनकरेज एनिमिज”(कैसे दोस्ती गवांए और दुश्मनों को बढ़ावा दें) के नाम से एक ग्लोबल बेस्ट सेलर किताब लिखनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चीन और पाकिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे दोस्तों को भूलते जा रहे हैं।

Modi’s govt should write a book a global best seller: “How to lose friends and encourage enemies” to counter Dale Carnegie’s “How to win friends and influence the people”. We have lost Nepal, Bhutan, Sri Lanka and encouraged China[Depsang] and Pakistan[Army joint exercise]

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 23, 2021