टी-20 वर्ल्डकप में भारत-पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को लेकर अब देश में राजनीति गर्माती दिख रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के विरोध के बाद अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इसके खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है।

स्वामी ने ट्वीट कर भारत-पाक के मैच पर सवाल उठाते हुए सीधे अमित शाह और उनके बेटे पर इस बार निशाना साधा है। बीजेपी सांसद ने ट्वीट कर कहा कि क्या बीसीसीआई वाले जय शाह को पता है कि उनके पिता गृह मंत्रालय संभालते हैं। इसके साथ ही स्वामी ने अंडरवर्ल्ड डॉन के सट्टेबाजी को लेकर भी सवाल उठाया है।

स्वामी ने कहा- “टेरर सेल्समैन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कराने की क्या जरूरत है? क्या बीसीसीआई के जय शाह जानते हैं कि उनके पिता गृह मंत्री के रूप में क्या उपदेश दे रहे हैं? सट्टे से पैसा कमाने वाले दुबई डॉन्स के लिए क्रिकेट खेलना अनिवार्य है। इसलिए इस क्रिकेट मैच को रद्द करें और देश का सम्मान बचाएं”।

What is the urgency to have a cricket match with Terror salesman Pakistan? Does Jay Shah of BCCI know what his father is preaching as Home Minister? Cricket playing is mandatory for Dubai Dons making money by betting. Hence cancel this cricket match and save nation’s honour.

