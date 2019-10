भाजपा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने ट्वीट कर एक अंग्रेजी चैनल पर निशाना साधा है और चैनल पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं स्वामी ने चैनल को ललकारते हुए ‘लड़ाई के लिए तैयार’ रहने की बात भी कही है। बता दें कि सुब्रमण्यन स्वामी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर बीते दिनों एक रिट याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में स्वामी ने अयोध्या में विवादित राम मंदिर स्थल पर पूजा करने के अपने मौलिक अधिकार को लागू कराने की मांग की है। अब बीते दिनों सुब्रमण्यन स्वामी अंग्रेजी न्यूज चैनल टाइम्स नाउ पर एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम के दौरान न्यूज एंकर ने सुब्रमण्यन स्वामी से कहा कि ‘सुप्रीम कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी है।

अब भाजपा सांसद ने ट्वीट कर उक्त अंग्रेजी चैनल पर निशाना साधा है। स्वामी ने ट्वीट कर लिखा कि “टाइम्स नाउ के एक शो में एंकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मुद्दे पर मेरी याचिका यह कहकर खारिज कर दी है कि मेरा कोई मौलिक अधिकार नहीं है! क्या कोई चैनल इतना अनभिज्ञ हो सकता है या फिर किसी को खुश करने के लिए ये मेरे बारे में झूठ बोलने की कोई बीमारी है?”

सुब्रमण्यन स्वामी यहीं नहीं रुके और अगले ट्वीट में लिखा कि “दो हफ्ते पहले मैंने बेनेट कोलमैन के निदेशकों की धांधली और अवैध कार्यों के संबंध में SEBI के सामने एक आरटीआई फाइल की है। हो सकता है कि टाइम्स नाउ इसलिए झूठ बोल रहा है। यदि वो लड़ना चाहते हैं तो मैं तैयार हूं।”

The Times Now in its show just now on Ram Mandir the anchor says the SC has dismissed my Writ Petition saying that I have no fundamental rights! Can a channel be so ignorant or is it Toilet’s disease of telling lies about me to please some one?

