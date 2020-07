बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुशांत सिंह की मौत को मर्डर बता शेयर किए सबूत, कहा- 80% पुलिसवाले चाहते हैं सीबीआई जांच

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी अबतक नहीं सुलझी है। सुशांत ने 14 जून को मुंबई में बांद्रा स्थित अपने अपार्टमेंट में आत्महत्या कर ली थी। मुंबई पुलिस सुशांत की मौत के पीछे का कारण जानने में जुटी है लेकिन कुछ लोग इस केस को सीबीआई को सौंपे जाने की मांग कर रहे है। इस कड़ी में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का नाम भी शामिल हो गया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने गुरुवार को सुशांत सिंह की मौत को मर्डर बताते हुए इस केस में सीबीआई जांच की मांग की है। स्वामी ने ट्वीट कर दावा किया है कि “मुंबई पुलिस के 80% लोग चाहते हैं कि इस केस को CBI को भेजा जाए, क्योंकि इस SSR हाई प्रोफाइल स्टीमिंग हॉट केस को पुलिस ओवरलोड कर रही है।” साथ ही स्वामी ने सुशांत की मौत को आत्महत्या नहीं मर्डर बताते हुए 26 बिन्दुओं की डिटेल रिपोर्ट शेयर की है।

Why I think Sushanth Singh Rajput was murdered pic.twitter.com/GROSgMYYwE

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 30, 2020