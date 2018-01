सुब्रमण्यम स्वामी बोले- नि:संदेह पीएम मोदी सबसे लोकप्रिय नेता पर पार्टी ने बाकी नेताओं को लगा दिया ठिकाने

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के राज्य सभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने 69वें गणतंत्र दिवस पर अपना दर्द सोशल मीडिया पर साझा किया है। स्वामी ने लिखा है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में एक हैं लेकिन बीजेपी में भी कई लोकप्रिय नेता हैं, जिन्हें पार्टी ने हाशिए पर धकेल दिया है। स्वामी ने लिखा है, “नि:संदेह नमो सबसे लोकप्रिय हैं लेकिन यह दुखद है कि पार्टी ने अन्य लोकप्रिय नेताओं को किनारे कर दिया है।”(While it is without doubt that Namo is the most popular it is sad that party has sidelined the other popular leaders of the party.) बता दें कि स्वामी पिछले कुछ महीनों से कई मौकों पर मोदी सरकार के कुछ कामकाज खासकर आर्थिक मोर्चे से जुड़े फैसलों की आलोचना कर चुके हैं।

जीडीपी आंकड़ों पर भी स्वामी ने कहा था कि आंकड़ों में संभवत: हेर-फेर किया गया है और ऐसा संभव है। हालांकि, उन्होंने कभी पीएम मोदी की आलोचना नहीं की। पिछले महीने उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी उनके दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि वो जो कुछ कहते हैं उसमें पार्टी की भलाई छिपी होती है। स्वामी ने यह भी कहा था कि वो जो कहते हैं पार्टी उसे चार-पांच महीने बाद लागू करती है।

इधर, स्वामी के ट्वीट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर ने लिखा है, “हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हों लेकिन ये बात कहने का यह सही स्थान नहीं है। आपको पार्टी मंच पर अपनी बात रखनी चाहिए थी न कि सोशल मीडिया पर। आप पार्टी में यह बात उठाइए, वर्ना आपमें और शत्रुघ्न सिन्हा और यशवंत सिन्हा में क्या अंतर रह जाएगा?” एक अन्य यूजर ने लिखा है, “स्वामी जी शायद आप भूल रहे हैं कि पार्टी में कोई और भी लोकप्रिय होता तो 2004 और 2009 का चुनाव नहीं हारते इसलिए आप सबों से ये विनती है कि कृपया @narendramodi जी को सहर्ष स्वीकार करें एवं सहयोग करें कि 2019 में भी मोदी जी का डंका बजे और @BJP4India की ही सरकार बने।”

While it is without doubt that Namo is the most popular it is sad that party has sidelined the other popular leaders of the party — Subramanian Swamy (@Swamy39) January 26, 2018

May be true….but not expected from a senior leader like you.

I hope you understand my point of view.

Social media is not the right platform to speak your mind.

Share this in the party forum .

Otherwise what is the difference between you and Shatrughan/ yashwant — Harbir Singh Suri (@HarbirSinghSuri) January 26, 2018

Amit shah is dominating all .All decision taken by him.i respect u sir and wanna see u at high post in party.But amit shah will not do it. — vikas bagga (@bagga38) January 26, 2018

NAMO Has never sidelined state leadership ,for example here in Karnataka still they project BSY as the chief KA BJP ,don't interfere much in his party activities infact strengthen him by giving support from diff state BJP leadership like javadekar & yogi — dr virupaksha T (@TVirupaksha) January 26, 2018

स्वामी जी शायद आप भूल रहे हैं कि पार्टी में कोई और भी लोकप्रिय होता तो 2004 और 2009 का चुनाव नहीं हारते इसलिए आप सबों से ये विनती है कि कृपया @narendramodi जी को सहर्ष स्वीकार करें एवं सहयोग करें कि 2019 में भी मोदी जी का डंका बजे और @BJP4India की ही सरकार बने — rajesh sharan (@rajeshsharan200) January 26, 2018

