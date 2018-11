धार्मिक स्थल करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर की सड़क के शिलान्यास समारोह के बाद भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इसे खतरनाक बताया। कहा कि इस रास्ते पाकिस्तानियों को आने की इजाजत न दें। उन्होंने कहा, “करतारपुर कॉरिडोर खतरनाक कदम है। यदि यहां हमेशा सही तरीके से जांच नहीं की गई तो इसका दुरूपयोग हो सकता है। सिर्फ पासपोर्ट दिखाना ही काफी नहीं है। आप चांदनी चौक से 250 रुपये में एक पासपोर्ट ले सकते हैं। यहां आने वाले लोगों का छह महीने पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। हमें पाकिस्तानियों को यहां आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए।” वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (25 नवंबर) को ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था कि, “गुरु नानक जी से जुड़े पवित्र स्थलों के मार्ग पर एक ट्रेन भी चलाई जाएगी। सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है ताकि हमारे देश के यात्री आसानी से पाकिस्तान के करतारपुर में गुरु नानक देव जी के पवित्र स्थल का दर्शन कर सकें।”

Kartarpur corridor is dangerous move, can be misused as there are no proper checks, just showing passport not enough. You can get a passport in Chandni Chowk for Rs 250. Ppl should register 6 months in advance, &we should not allow ppl from Pakistan to come here:Subramanian Swamy pic.twitter.com/wJkCLeJgQu

— ANI (@ANI) November 26, 2018