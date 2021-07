इजरायली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए जासूसी का मुद्दा गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमलावर है। भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी भी पेगासस के मामले को लेकर अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा सांसद ने कहा है कि पेगासस स्कैंडल अमेरिका में हुए वाटरगेट स्कैंडल की तरह बनता जा रहा है।

भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पेगासस साइबर स्कैंडल वाटरगेट जैसा होता जा रहा है। जिसकी शुरुआत वाशिंगटन की वाटरगेट बिल्डिंग में डेमोक्रेटिक पार्टी के चुनाव मुख्यालय में सेंधमारी के एक छोटे से अपराध से हुई थी। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन के इनकार के कारण इस मामले की पूरी जांच हुई और व्हाइट हाउस में फोन टैपिंग का पता चला।

Pegasus cyber scandal is becoming like Watergate which scandal had begun with a petty crime of burglary in Democratic Party election HQ in Washington’s Watergate Building. Denials by Nixon led to research and to White House taping of conversations.That blew it wide open.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 23, 2021