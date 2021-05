दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की आत्महत्या को करीब 1 साल होने वाले हैं। हालांकि दिशा की मौत के बाद उनके कई करीबियों ने हत्या की आशंका जताई थी। लेकिन मुंबई पुलिस को इस मामले में कोई अहम सुराग नहीं मिला, जिसके बाद कुछ महीनों पहले पुलिस ने केस बंद करने का इशारा भी किया था। लेकिन इसी बीच दिशा की मौत को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि हमारे देश में सुभाष चन्द्र बोस, श्यामा प्रसाद मुख़र्जी और लालबहादुर शास्त्री के हत्यारों का भी पता नहीं चला।

गुरुवार को महेश चंद्रा नाम के एक शख्स ने दिशा सालियान की आत्महत्या को लेकर एक ट्वीट किया। महेश ने लिखा कि न्याय के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हम तबतक लड़ेंगे जब तक सुशांत सिंह राजपूत हत्याकांड में आईपीसी की धारा 302 नहीं लागू होगी। महेश ने इस ट्वीट में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और राज्यसभा सांसद व भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी को भी टैग कर दिया।

She will get justice. Our country although has a bad track record of finding conspirators in murder of prominent people such as of Bose, Mukherjee, Shastri, Upadhyaya, etc. But in history we find that it is only a matter of time when the truth does come out.

