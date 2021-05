भाजपा सांसद का दावा, लंदन में क्वारंटीन किए गए विदेश मंत्री जयशंकर, बोले- वेटर जैसा ड्रेस पहनाया

अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहने वाले भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर एक चौंकाने वाला ट्वीट किया। भाजपा सांसद ने ट्वीट में कहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को लंदन में क्वारंटाइन किया गया है और वहां उन्हें वेटर जैसा ड्रेस पहनाया जा रहा है। बता दें कि पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ब्रिटेन गये प्रतिनिधिमंडल के दो सदस्य कोविड-19 से संक्रमित पाए गए थे। जिसके बाद विदेश मंत्री को अपने आधिकारिक कार्यक्रमों में फेरबदल करना पड़ा।

शुक्रवार को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे पता चला है कि भारत के विदेश मंत्री श्री जयशंकर लंदन में क्वारंटाइन में रखा गया है उन्हें वेटर की तरह का कपड़ा पहनाया गया है। वे अभी अपने घर को नहीं लौट सकते हैं। साथ ही स्वामी ने अपने ट्वीट में यह भी लिखा है कि अगर यह सच नहीं है तो कृपया इसका खंडन करें।

I learn that India’s External Affairs Minister Shri Jaishankar dressed like a Waiter has been placed in Quarantine in London and cannot return home yet !! If not true, refute it please.

