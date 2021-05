भाजपा सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की चिंताएं बढ़ाते हुए कहा है कि मुसीबत की इस घड़ी में चीन ने अपनी सेना, पीएलए की अतिरिक्त कुमुक वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार लद्दाख में भेज दी है ताकि भविष्य में वह हमला कर सके।

शुक्रवार को किए गए अपने ट्वीट में डॉ सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि हम लोग भी तैयार हैं लेकिन हमको लोगों की जान के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पहले गलती की। हमें चीनी सैनिकों के वापस जाने तक कैलाश रेंज से हटना ही नहीं चाहिए था।

I must inform that at this hour of crisis that China has send additional PLA troops into Ladakh across the LAC for an attack in the near future. We are also well prepared but it will be at a heavy human cost. We should never have given up Kailash Range without Chinese withdrawal.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 7, 2021