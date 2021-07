कर्ज में डूबी भारत सरकार के स्वामित्व वाली एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया को निजी कंपनियों के हाथों बेचने की तैयारी चल रही है। इस नीलामी प्रक्रिया में टाटा ग्रुप और स्पाइसजेट को मजबूत दावेदार माना जा रहा है। एयर इंडिया को बेचने की ख़बरों पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि एयर इंडिया मोदी सरकार की जागीर नहीं है जो दिवालियापन दूर करने के लिए बेच दिया जाए।

दरअसल ट्विटर पर tony_karyakarta नाम के एक ट्विटर हैंडल ने भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को टैग करते हुए लिखा कि भारत सरकार एयर इंडिया को बेचने पर विचार कर रही है और इसके लिए स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह 1 अरब डॉलर की पूंजी जुटाने में भी लग गए हैं। इस ट्वीट पर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी प्रतिक्रिया दी।

Air India is not Modi government’s family silver to sell out to stave off Government’s bankruptcy.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) July 17, 2021