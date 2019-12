अपने बयानों और ट्वीट्स के चलते सुर्खियों में रहने वाले दिग्गज भाजपा नेता और राज्य सभा सुब्रमण्यम स्वामी ने सैकड़ों सालों तक भारत में मुस्लिमों के शासन के बाद भी इस समुदाय की खराब हालत पर मुस्लिम धर्मगुरुओं पर निशाना साधा है। भाजपा सांसद ने पूछा कि मौलवी जवाब दें कि 600 साल तक शासन के बाद भी आज मुस्लिम आरक्षण क्यों मांग रहे हैं। उन्होंने दावा किया गरीब होने के बाद भी ब्राह्मणों ने कभी आरक्षण नहीं मांगा।

मंगलवार (17 दिसंबर, 2019) सुबह किए ट्वीट में स्वामी ने कहा, ‘मुस्लिम मौलवियों को बताना होगा कि भारत में 600 साल राज करने के बाद भी मुस्लिम समुदाय आरक्षण क्यों मांग रहा है? गरीबी की वजह से? मगर ब्राह्मण समुदाय के लोग भी गरीब हैं, मगर उन्होंने शासक वर्ग होने के गर्व के कारण कभी आरक्षण नहीं मांगा।’

भाजपा नेता के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ यूजर्स ने उनके ट्वीट पर कटाक्ष किए। एक यूजर्स ने लिखा कि भारत में जातिगत व्यवस्था क्यों हैं। द अवेकनिंग्स नाम के यूजर आगे लिखते हैं, ‘तो आपने एससी और एसटी को आरक्षण क्यों दिया?’ इसके जवाब में राज्यसभा सांसद कहते हैं कि इस वर्ग ने कभी शासन नहीं किया। उन्हें बहुत ज्यादा आक्रोश का सामना करना पड़ा और इसलिए उन्हें आरक्षण की जरुरत है। आज शिक्षित एससी हमारे देश के राष्ट्रपति हैं।

इसी तरह एक यूजर स्वामी के ट्वीट पर लिखते हैं, ‘अपने कहा ब्राह्मण… क्या इसका मतलब यह है कि अन्य हिंदुओं को गर्व नहीं है?’ इसके जवाब में स्वामी कहते हैं, ‘क्षत्रियों में भी ऐसा है और वैश्य अमीर हैं। शूद्र को अंग्रेजी शासन के दौरान बुरी तरह से मारा गया। क्योंकि उन्होंने झांसी के अगुवाई वाले विद्रोह में रानी की मदद की थी।’

यहां देखें ट्वीट-

Muslim clerics must explain why Muslims despite being a ruling class in India for 600 years, the community today asks for reservations? Because of poverty? Brahmins are also poor but never ask for reservations because of pride of having being ruling class

— Subramanian Swamy (@Swamy39) December 16, 2019