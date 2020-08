भाजपा सांसद ने की पीएम मोदी और सोनिया गांधी की तुलना- ‘गरीब परिवार से दोनों पर एक दागी, दूजा बेदाग’, लोग गिनाने लगे आरोप

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट के जरिए कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी पर निशाना साधा है। स्वामी ने मोदी और सोनिया काल में केंद्र सरकार की तुलना की है। उन्होंने गुरुवार (13 अगस्त, 2020) को एक ट्वीट कर कहा कि मोदी और टीडीके (कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के लिए उनका परिचय) की अध्यक्षता में सरकारों में दो बुनियादी अंतर नजर आए। सोनिया गांधी ने देश का नेतृत्व करने के लिए अनैतिक तरीके से देश की नागरिकता हासिल की और भारत में लूट खसोट की। नरेंद्र मोदी भी गरीब परिवार से आते हैं और कड़ी मेहनत करके प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचे। पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार को लेकर कोई इल्जाम नहीं है।

स्वामी के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई यूजर्स ने उनके ट्वीट पर असहमति जताई है। ट्विटर यूजर तनराज @Tanraj58 लिखते हैं, ‘जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता और दोषी नहीं ठहराया जाता, हमें दैनिक जीवन में भी इन आरोपों को लगाने से बचना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि पूर्व बहुमत वाली सरकार ने आरोपों में ही छह साल बर्बाद कर दिए, मगर कुछ भी साबित करने के लिए एक कदम भी आगे बढ़ाया है?’ किंग नाइट @knight_____king नाम से एक यूजर लिखते हैं, ‘मोदी पर गुजरात दंगों के बाद राफेल डील के लिए आरोप लगे हैं। अब पीएम केयर फंड को लेकर सवालों के घेरे में हैं।’

Basic difference in Modi &TDK in paths the two came to preside over government. TDK came from a poor family. By unethical means she came to lead by proxy a foreign country and looted the country. Modi came from a poor family but rose to PM by hard work. No accusation on money.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) August 13, 2020