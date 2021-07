बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गीतकार मनोज मुंतशिर का एक वीडियो शेयर कर कहा कि देश के बच्चों को अभी असली इतिहास पढ़ाया जाना बाकी है। मोदी सरकार जागो। वीडियो शेयर कर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा, ‘भारत के इस इतिहास को अभी पढ़ाया जाना बाकी है। मोदी सरकार जागो।’

वीडियो में गीतकार मनोज मुंतिशर कहते दिख रहे हैं, ‘भारत के वीरों की तलवारें कभी सोयी नहीं रहीं। अकबर क्या, किसी भी मुगल बादशाह ने पूरे भारत पर राज किया ही नहीं। दिल्ली सल्तनत नाम की चीज नहीं थी। मुगल अलग-अलग राजाओं के साथ मिल इस देश पर राज करते थे। साम्राज्य या सल्तनत जैसा शब्द मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। महरौली से लेकर यमुना तक राज करने वाले लुटेरों को हमने जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दी। असली शूरवीरों को भुलाकर हमने इन अपराधियों को हीरो बना दिया।’

गीतकार ने कहा, ‘साम्राज्य था मगध, चोल,चेरा और पांड्य, मुगल थोड़े ही। अगर हम सच में मुगलों , लोदियों, तुर्कों, खिलजियों के गुलाम रहे होते तो सनातन धर्म और हिंदुत्व का नामोनिशान मिट गया होता। भारत कभी और देशों की तरह गुलाम नहीं रहा। वरना हिंदू कबके मिट गए होते। भारत के वीरों ने कभी चूड़ियां नहीं पहनीं थीं। बड़े ही सोच समझकर प्रायोजित तरीके से हिंदुओं में भावना भरी गई कि वे कमतर हैं, कमजोर हैं।’

