भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर हैं। कई बार उन्होंने ट्वीट कर सरकार की नीतियों की आलोचना की है। इसी बीच सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या पीएम मोदी पुर्तगाल जाने वाले हैं? उनके इस ट्वीट पर लोगों ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम गॉसिप में इच्छुक नहीं है। हमें रोजगार चाहिए।

भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लोगों से पूछा कि मैंने मुंबई में पीएम मोदी के विदेश दौरे के बारे में एक गॉसिप सुनी है, पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी इस साल मई के महीने में पेरिस और पुर्तगाल की यात्रा पर जाने वाले हैं। क्या यह सच है? सुब्रमण्यम स्वामी के इस ट्वीट पर लोगों ने जमकर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही स्वामी कई ट्विटर यूजर्स के निशाने पर भी आ गए।

I hear from Mumbai gossip that Modi will travel to Paris and Portugal this May! True?

— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 6, 2021