देशभर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बीते शुक्रवार को मुंबई में पॉजिटिविटी रेट 10 फीसदी से भी कम दर्ज गई। मुंबई में कोरोना के कम होते मामलों को लेकर भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र सरकार की पीठ थपथपाई है। सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए।

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुंबई में कोरोना के मामलों में कमी लाने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पीठ को थपथपाना चाहिए। साथ ही सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा कि उन्हें उम्मीद है कि महाराष्ट्र के अस्पताल अब बेहतर स्थिति में हैं।

Uddhav Thackeray govt needs a small pat in on the back( big pat if trend continues) for lowering the Coronavirus infection rate in Mumbai. I believe even hospitals are now in a better shape

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 1, 2021