भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से तालिबान के खिलाफ पीएम मोदी से एक्शन लेने की अपील की है। स्वामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी से ब्रिक्स में तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के लिए कहा है।

स्वामी ने ट्वीट कर कहा- “मैं प्रधानमंत्री मोदी से अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ बर्बरता के लिए तालिबान की निंदा करने के लिए एक मजबूत सार्वजनिक बयान देने का आह्वान करता हूं। ब्रिक्स से तालिबान के खिलाफ प्रस्ताव पारित कराएं। अगर ब्रिक्स सहमत नहीं है तो ब्रिक्स से बाहर निकलें”।

एक और ट्वीट में उन्होंने तालिबानी क्रूरता का जिक्र करते हुए भारत के मुस्लिम धर्म गुरुओं से विरोध करने का भी आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भारत के देशभक्त नागरिक उम्मीद करते हैं कि भारतीय मुस्लिम, मौलवी अफगानिस्तान में महिलाओं के साथ असभ्य व्यवहार और क्रूरता का विरोध करेंगे। तालिबान ने इसे सही ठहराने के लिए इस्लामी धर्मग्रंथों का हवाला दिया। अगर मौलवी इस बात से इनकार करते हैं कि शास्त्र इसे सही ठहराते हैं, तो उन्हें इसका विरोध करना चाहिए।

I call upon Prime Minister Modi to make a strong public statement denouncing the Taliban for brutalizing women in Afghanistan. Get the BRICS to pass a resolution against the Taliban. If BRICS does not agree then walk out from BRICS.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 5, 2021