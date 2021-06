शनिवार को ट्विटर के द्वारा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत कई बड़े नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटाए जाने के बाद से सरकार ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी बीच भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया ऐप “कू” पर आने की जानकारी दी है। सुब्रमण्यम स्वामी के इस घोषणा पर कई यूजर्स ने मजेदार प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि वो मोदी भक्तों से भरा है और भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का किला है, वे आपको घेर लेंगे।

रविवार को भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट करते ही लिखा कि सोशल मीडिया ऐप कू जल्दी ही मेरे मैसेजिंग अकाउंट को वेरीफाई कर देगा। उसके बाद मैं भी कू के जरिए मैसेज करना शुरू कर दूंगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लेकिन वे ट्विटर पर पहले जैसे ही सक्रिय रहेंगे। स्वामी के इस ट्वीट पर ट्विटर हैंडल marapatchi ने कमेंट करते हुए लिखा कि आप कू में ट्विटर की तरह अपनी बात नहीं रख पाएंगे। कू ऐप पूरी तरह से मोदी भक्तों से भरा हुआ है और वह भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय का किला है। वे आपको घेर लेंगे।

Koo will very soon designate my messaging as verified and then I shall also start sending messages Koo-ing. But I shall remain as before on Twitter

— Subramanian Swamy (@Swamy39) June 6, 2021