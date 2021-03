भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग पैसे लेकर उनके खिलाफ ट्वीट करके उन्हें बदनाम करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी का भी संरक्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को उस अधिकारी को मेरे पत्र के आधार पर बर्खास्त कर देना चाहिए। हालांकि उनके ट्वीट पर कई लोगों ने उनको ट्रोल किया। भाजपा सांसद अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कई बार सरकार और मंत्रीमंडल के सहयोगियों को लेकर भी राष्ट्रीय मीडिया में टिप्पणी की है। इसकी वजह से सरकार के अंदर भी उनको लेकर नाराजगी जताई जाती रही है।

सत्यमेव जयते नाम के एक यूजर @Me84988933 ने लिखा कि, “जो लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन जब आप, पप्पू और पप्पू की अम्मी मोदीजी को बदनाम करते हैं तब आप लोगों का क्या करना चाहिए?” इस यूजर को जवाब देते हुए एक अन्य यूजर @dilsebhartiya01 ने लिखा कि उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। लोगों ने उनकी टिप्पणी पर उनसे जवाब भी मांगा।

Amazing that the sewer rats from city drainage are putting out paid tweets to slander me & have the patronage of an officer of the PMO. VHS IT cell has thrashed them in Twitter. But PM must sack the officer on the basis of my fully documented letter to him.

— Subramanian Swamy (@Swamy39) March 2, 2021