नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित और पाकिस्तान शिक्षा अधिकार कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के जम्मू-कश्मीर पर किए गए ताज़ा ट्वीट्स पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। यूसुफजई के ट्वीट पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद ने नसीहत देते हुए कहा कि वो कश्मीर के बारे में सोचने की बजाय पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले जुल्मों-सितम और जबरन धर्मपरिवर्तन बोलें।

कर्नाटक से बीजेपी सांसद शोभा ने कहा, “नोबेल पुरस्कार विजेता से मेरा विनम्र निवेदन है कि वह अपना कुछ वक्त पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के लिए भी दें। अपने खुद के देश में अल्पसंख्यक बच्चियों के उत्पीड़न और जबरन धर्ममांतरण के खिलाफ भी आवाज बुलंद करें। कश्मीर में डेवलपमेंट के एजेंडे को विस्तार दिया गया है। यहां किसी को दबाया नहीं जा रहा है।

Sincere request to the Nobel winner, to spend some time speaking with the minorities of Pakistan.

To speak against the forceful conversation & persecution taking place on the minority girls in her own country!

Developmental agendas got extended to Kashmir, nothing suppressed! https://t.co/Um3BmGuJwi

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) September 15, 2019