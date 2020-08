फोटो में राम से भी बड़े नरेंद्र मोदी! शेयर करने पर ट्रोल हुईं बीजेपी सांसद

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से पहले बुधवार को भूमि पूजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। देश के प्रधानमंत्री के गुणगान में भारतीय जनता पार्टी की नेता और सांसद शोभा करंदलाजे कुछ ऐसा ट्वीट कर बैठीं की यूजर्स उन्हें ट्रोल करने लगे और ट्वीट डिलीट करने की मांग करने लगे।

दरअसल, सांसद शोभा करंदलाजे ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें भगवान राम को प्रधानमंत्री से छोटा दिखाया गया है। इस तस्वीर में भगवान राम प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामे मंदिर की तरफ जा रहे हैं। इस फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा है, अयोध्या अपने प्रिय राजा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनके इस ट्वीट पर यूजर्स को आपत्ति हुई और उन लोगों ने इस ट्वीट को हटाने की मांग की।

Ayodhya is all set to welcome it’s beloved king back home!#JaiSriRam pic.twitter.com/7IhXgSXFqt

— Shobha Karandlaje (@ShobhaBJP) August 4, 2020