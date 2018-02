चीफ सेक्रेटरी से मारपीट मामले में अरविंद केजरीवाल के साथ आए बीजेपी सांसद, बताया नीरव मोदी से ध्यान भटकाने का हथकंडा

दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी अंशु प्रकाश से मारपीट के आरोप में पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जरवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार पर आए इस संकट में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ दे रहे हैं। हम यहां बात कर रहे हैं पटना साहिब से बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की। सिन्हा ने ट्वीट करते हुए अरविंद केरजीवाल को सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि पीएनबी घोटाले के आरोपी बिजनेसमैन नीरव मोदी के मामले से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है। सिन्हा ने ट्वीट कर कहा, ‘आप विधायक पर दिल्ली के मुख्य सचिव से मारपीट करने का आरोप लगा है। क्या शर्मनाक पीएनबी स्कैम और नीरव मोदी के फरार होने के मामले पर से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया गया है? एक बात को लेकर मैं निश्चित हूं कि अरविंद केजरीवाल एक सभ्य इंसान हैं और एक सच्चे इंसान भी हैं।’

Alleged "assault" of Chief Secretary of Delhi by AAP MLAs & the ensuing hullabaloo!! Is this yet another attempt to divert attention from the embarrassing issues of the PNB scam & the fleeing Modi? One thing I am certain of. Arvind Kejriwal is a decent man & a man of integrity.

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 21, 2018