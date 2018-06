पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद शत्रुघ्न सिन्हा दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद केजरीवाल के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने आप नेताओं द्वारा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का समर्थन किया है और कहा है कि बीजेपी भी लंबे समय से यही मांग करती रही है, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जनहित को ध्यान में रखते हुए दिल्ली को पूर्ण राज्य घोषित करे। शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट किया है, “जननेता और भद्र राजनेता अरविंद केजरीवाल का धरना अपने आप सब कुछ कहता है। डियर सर! दिल्ली को पूर्ऩ राज्य का दर्जा देने की मांग बीजेपी भी लंबे समय से करती आ रही है लेकिन जब अरविंद केजरीवाल भी यही मांग कर रहे हैं तो फिर विपक्षी होकर राह में रोड़ा क्यों अटकाया जा रहा है? हनलोगों को अपनी जिद/अहंकार दिल्ली की जनता और आमजनों के कार्य के हित में छोड़ देना चाहिए। नहीं तो मशहूर फिल्म निर्माता स्वर्गीय मनमोहन देसाई की मशहूर फिल्म ‘रोटी’ का मशहूर गाना- ‘ये पब्लिक है, सब जानती है’- का हाल होगा। उन्हें वाजिब शिकायतों का निपटारा करने दीजिए। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। देर आए दुरुस्त आए। जय हिन्द।”

बता दें कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने समेत कथित आईएएस अधिकारियों की हड़ताल खत्म कराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येन्द्र जैन और गोपाल राय उप राज्यपाल अनिल बैजल के सरकारी आवास पर छह दिनों से धरने पर बैठे हैं। इनमें से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भूख हड़ताल कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना ही सभी समस्याओं का हल है।

आप विधायकों ने मौजूदा गतिरोध पर शुक्रवार (15 जून) को बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास रविवार (17 जून) को घेरने की योजना बनाई है। केजरीवाल ने भी वीडियो संदेश जारी कर पीएम आवास के घेराव की बात कही है। बतौर केजरीवाल इस दौरान आप कार्यकर्ता 10 लाख लोगों का हस्ताक्षर युक्त मांग पत्र पीएम को सौंपेंगे। इसमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है।

The dharna of mass leader & gentleman politician Arvind says it all. Dear Sir! Full statehood for Delhi has been a very strong demand of BJP & now when Arvind is asking for it why this stiff opposition ?Let’s shed our arrogance/ego for the sake of Delhi and its people..1>2

