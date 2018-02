PNB घोटाला: पीएम मोदी की चुप्पी पर भड़के शत्रुघ्न सिन्हा, कहा- बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह

पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए पीएम मोदी के इस मामले में कुछ नहीं बोलने पर सवाल खड़ा किया है। सिन्हा ने कहा है कि देश के शीर्ष पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों को इस मामले में सामने आकर कुछ बोलना चाहिए और स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने कहा, “पूरी दुनिया में भारत ही एक मात्र ऐसा देश होगा, जहां शीर्ष स्थान पर बैठे जिम्मेदार लोग जरूरी मुद्दों पर सामने आकर कुछ नहीं बोलते और ना ही स्पष्टीकरण देते हैं, जबकि देश के लोगों को स्पष्टीकरण जानने का पूरा हक है। ऐसा लगता है कि उन लोगों के लिए देश की जनता कोई महत्व ही नहीं रखती। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी कठिन इंटरव्यू का सामना किया है, लेकिन यहां केवल सरकारी दरबारियों के लिए इंटरव्यू होता है।”

India must be the only country where the responsible people at the top do not come our with proper explanations that the nation needs & deserves. Almost as if the citizens do not matter! Even Donald Trump faces hard interviews! But here interviews are only to Sarkari Darbaaris. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 19, 2018

शत्रुघ्न सिन्हा ने पीएम मोदी और पीएनबी को 11400 करोड़ रुपए का चूना लगाकर फरार होने वाले अरबपति नीरव मोदी को बड़े मियां और छोटे मियां करार दिया है। सिन्हा ने कहा, “एक राष्ट्रीय बैंक में हुआ इतना बड़ा घोटाला बहुत ही अनूठा है, यह सरकार के शीर्ष लोगों के गैरजिम्मेदाराना रवैये का नतीजा है। ‘बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्लाह’। इस मामले में ना तो चौकीदार-ए-वतन ने और ना ही विदेश मंत्रालय ने कोई जिम्मेदारी ली है और न ही स्पष्टीकरण दिया है।” उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, “मुझे लगता है कि चौकीदार-ए-वतन ने कहा था, “आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दीजिए।” मुझे लगता है कि उस वक्त किसी ने भी उनकी बात का मतलब नहीं समझा था, लेकिन अब सब लोग इस बात का मतलब सही तरीके से समझ गए हैं। बल्ले-बल्ले! लॉन्ग लिव पीएनबी, जय हिंद!”

A Nationalized Bank scam of unparalleled magnitude…and a conspicuous lack of response from the top people of Govt! “Bade miyaan to bade miyaan, chote miyaan subhan-allah”. Neither the Chowkidaaar-e-watan nor even the Ministry of Finance has provided any response or explanation. — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 19, 2018

Dear Sir. it seems no one had understood what the Chowkidaar-e-watan had meant when he announced that “you gave Congress 60 years, give us only 60 months”. Now the symbolic meaning of the cryptic message is being understood by all of us. Balle Balle! Jio! Long live PNB.Jai Hind! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 19, 2018

बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक को 11400 करोड़ रुपए का चूना लगाने के बाद अरबपति व्यापारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी फरार हो गए हैं। वह इस वक्त कहां हैं, इस बारे में विदेश मंत्रालय के पास कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। फिलहाल, नीरव मोदी और चौकसी के पासपोर्ट को 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही, पीएनबी की मुंबई वाली जिस ब्रांच से नीरव मोदी ने लेन-देन किया था, उसे सील कर दिया गया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App