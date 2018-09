राफेल डील पर पहली बार क‍िसी भाजपा सांसद ने प्रधानमंत्री का नाम लेकर कहा है क‍ि उन्‍हें अपना रुख साफ करना चाह‍िए। उनकी इस मांग को व‍िपक्षी नेता हाथों हाथ ले रहे हैं। नरेंद्र मोदी पर न‍िशाना साधने का कोई मौका नहीं चूकने वाले भाजपा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट के जर‍िए प्रधानमंत्री से कहा है- मैं चाहता हूं क‍ि नरेंद्र मोदी सामने आएं और एक स्‍टैंड लें। उनके इस ट्वीट को लालू यादव ने भी रीट्वीट क‍िया है। स‍िन्‍हा ने अरव‍िंद केजरीवाल के ट्व‍ीट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री पर सीधा न‍िशाना साधा था।

अरव‍िंद केजरीवाल ने ट्वीट क‍िया था- ”प्रधान मंत्री जी सच बोलिए। देश सच जानना चाहता है। पूरा सच। रोज़ भारत सरकार के बयान झूठे साबित हो रहे हैं। लोगों को अब यकीन होने लगा है कि कुछ बहुत ही बड़ी गड़बड़ हुई है, वरना भारत सरकार रोज़ एक के बाद एक झूठ क्यों बोलेगी?” उन्‍होंने यह ट्वीट रक्षा मंत्रालय के प्रवक्‍ता के ट्वीट के जवाब में क‍िया था। प्रवक्‍ता ने कहा था क‍ि राफेल डील को लेकर द‍िए गए पूर्व फ्रांसीसी राष्‍ट्रपत‍ि फ्रांस्‍वा ओलांद के बयान संबंधी र‍िपोर्ट की सत्‍यता जांची जा रही है।

– प्रधान मंत्री जी सच बोलिए। देश सच जानना चाहता है। पूरा सच। . I also want @narendramodi to come out to the public and take a stand. #Rafale https://t.co/XTU2GchaXG

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) September 22, 2018