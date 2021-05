अलग-थलग पड़ेगा भारत- विदेश मंत्री पर तंज कसते हुए बीजेपी सांसद ने शेयर की रूस और अमेरिका में समझौते की खबर

पीएम मोदी औओर उनके सिपहसालारों के लिए खबर अच्छी नहीं है। वैश्विक स्तर पर रूस और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। ऐसा होने में चीन का बहुत बड़ा योगदान है। कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह का गठबंधन भारत की सेहत के लिए मुफीद नहीं है। ऐसा होता है तो भारत का अलग-थलग पड़ना स्वाभाविक है।

बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस नए गठजोड़ का इशारा देता हुए कहा कि औपचारिक तौर पर इसकी घोषणा जल्दी होने वाली है। उनका कहना है कि सबसे ज्यादा असहज करने वाली बात ये है कि चीन परोक्ष और अपरोध तौर पर इस गठजोड़ के पीछे खड़ा है। उनका मानना है कि इससे भारत की स्थिति खराब होगी। हालांकि उन्होंने ये बात गंभीर लहजे में कही, लेकिन इसके तुरंत बाद तंज कसते हुए कहा कि विदेश मंत्रालय से पूछे तो गुगली सरीखा ऐसा जवाब वहां से मिलेगा कि आप आत्मसंतुष्टि की मुद्रा में आ जाएंगे।

The US and Russia have patched up their differences. An announcement will come soon. This making up has China’s support. That means India will be isolated. If this is depressing then ask EAM- he will give a spin that will make you complacent

