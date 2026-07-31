संसद में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के पूर्णिया से सांसद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने हुए संसद परिसर में बैठ गए। पप्पू यादव के पास दान पेटी भी रखी थी। पेटी पर लिखा- चंदा चोर, गद्दी छोड़। वहीं पप्पू यादव की वेशभूषा पर बीजेपी सांसद साक्षी महराज ने सवाल उठाया है। उन्होंने पप्पू यादव की तुलना कालनेमी राक्षस से की है।

साक्षी महाराज ने कालनेमी राक्षस से की पप्पू यादव की तुलना

बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा, “पूरे विपक्ष का भगवान राम से कोई असली नाता नहीं है। ये वही लोग हैं जो दावा करते थे कि वहां एक पक्षी भी पर नहीं मार सकता, जो कहते थे कि अयोध्या में मंदिर के लिए एक ईंट भी नहीं रखी जा सकती। आज एक शर्मनाक विरोध प्रदर्शन हुआ। भगवान राम, भगवा रंग और सनातन परंपरा का अपमान किया गया, जिसमें पप्पू यादव ने कालनेमी राक्षस जैसा व्यवहार किया और पूरे विपक्ष ने उनका समर्थन किया। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष ने इस व्यवहार की कड़ी आलोचना की, उन्हें चेतावनी दी कि वे अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पर मजबूर न करें और संसद की गरिमा बनाए रखने का आग्रह किया, लेकिन इसमें शामिल लोगों को गरिमा की कोई परवाह नहीं है।”

साक्षी महाराज ने कहा, “ऐसे व्यवहार की जितनी कड़ी निंदा की जाए, कम है। मैं लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह करता हूं कि वे सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति, भगवान राम और संतों के अपमान का गंभीरता से संज्ञान लें। हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए जहां देश के संतों को आंदोलन शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़े। मुझे भरोसा है कि लोकसभा अध्यक्ष आगे की कार्रवाई में इस मामले को उचित तरीके से देखेंगे।”

राहुल गांधी भी हुए प्रदर्शन में शामिल

कांग्रेस ने पप्पू यादव और राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों का फोटो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, “चढ़ावा चोर–गद्दी छोड़ – कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में चढ़ावा चोरी के खिलाफ विपक्ष के सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन।”

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले पर कहा, “राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पूरे राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अफसोस है कि एक महीने से ज्यादा हो गया है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी।”

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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए जगदीश आफले को ट्रस्ट का पहला सचिव नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति पर औपचारिक मुहर 2 सितंबर को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में लगेगी। पढ़ें पूरी खबर।