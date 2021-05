बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि चीन के साथ डरपोक बनकर काम नहीं चलने वाला है। स्वामी ने एक लेख को शेयर करते हुए ट्वीट किया, ”चीन भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है। डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता है।” नेता ने रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच के लिखे एक लेख को शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है।

लेख में कटोच ने लिखा है कि दुनिया के सामने अब ये बात साफ हो चुकी है कि चीन साल 2015 से ही कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। साथ में लक्ष्य देश के स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना भी इसमें शामिल था। कटोच ने लिखा, ‘हालांकि चीन ने वायरस के सामने आने के बाद दुनिया के आगे इस तरह से दिखावा किया कि वह कोरोना महामारी से पीड़ित है। जुलाई 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयियस को नियुक्त किया जाना इस योजना का हिस्सा था। जिन्होंने “वुहान वायरस” को कोविड करार दिया था।’

Chinese land-grab in Bhutan and India: Timid responses won't work with Beijing https://t.co/CDrDaCGVRz

— Subramanian Swamy (@Swamy39) May 14, 2021