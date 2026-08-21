बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा संसद मार्ग पुलिस स्टेशन के सामने धरना दिए जाने को लेकर उन पर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर अराजकता की राजनीति करने का आरोप लगाया है।

राहुल गांधी साहिल लोहचब, उनके परिवार और वकीलों के साथ शुक्रवार को संसद मार्ग थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करने की मांग की।

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी बिना किसी अनुमति के और बिना किसी पूर्व सूचना के संसद मार्ग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा, “राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अब यहां बैठ गए हैं। पुलिस से पता चला है कि जिस घटना के बारे में राहुल बात कर रहे हैं, उसकी शिकायत हो चुकी है और वह जांच का विषय है।”

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस मामले में पीड़ित लोग सुप्रीम कोर्ट गए और अदालत ने एक हाई पावर कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज कर रहे हैं।

#WATCH | BJP MP Ravi Shankar Prasad says, "It is very unfortunate that LoP Rahul Gandhi does politics of anarchy. Currently, he is sitting on dharna at Parliament Street PS without permission or prior information. The police have informed him that an FIR has already been… pic.twitter.com/23kNqyxeQi — ANI (@ANI) August 21, 2026

अराजकता की पार्टी बन गई है कांग्रेस

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी नियम और कानून का कोई सम्मान नहीं करते और उनके मन में जहां आता है वहां जाकर धरने पर बैठ जाते हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि वंदे मातरम के मामले में कांग्रेस बुरी तरह फंस गई है और राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अराजकता की पार्टी बन गई है और वह ऐसा ना करें।

राहुल गांधी ने क्या कहा?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे साहिल पर पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी एक आंख की रोशनी जाने का खतरा है।

राहुल ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई गंभीर अपराध है और वह साहिल को न्याय दिलाने के लिए एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने के बाहर नारेबाजी की।

राहुल गांधी ने कहा है कि एफआईआर दर्ज होने तक वह डीसीपी कार्यालय के बाहर से नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने जुलाई में साहिल को मीडिया के सामने पेश किया था। साहिल की दाईं आंख में गंभीर चोट आई थी।

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लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीजेपी प्रदर्शन के दौरान छात्रों और युवाओं के खिलाफ हुए पुलिस एक्शन पर फिर से सवाल खड़े किए हैं। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का एक वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने कहा कि देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।