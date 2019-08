पूर्व विदेश मंत्री और दिग्गज बीजेपी नेता सुषमा स्वराज के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। राजनेता से लेकर आम लोगों तक ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि जाहिर की। सुषमा स्वराज को याद करके कई राजनेता भावुक होते नजर आए। सुषमा के पति को ढांढस बंधाते पीएम नरेंद्र मोदी भी भावुक हो उठे। वहीं, सुषमा के अंतिम दर्शन के वक्त सपा नेता राम गोपाल यादव के भी आंसू निकल आए।

सुषमा को याद करके भावुक होने वालों में बीजेपी सांसद रमा देवी भी शामिल हैं। रमा देवी वही सांसद हैं, जिन पर सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी करे सपा नेता आजम खान विवादों में आ गए थे। हालांकि, आजम ने अपनी हरकत के लिए माफी मांग ली थी। रमा देवी बीजेपी नेता को याद कर कुछ यूं भावुक हुईं कि उनके आंसू निकलने लगे।

वहीं, केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि अपना जीवन महिला उत्थान के लिए समर्पित करना ही सुषमा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। स्वराज को ‘दीदी’ कहते हुए ईरानी ने उनके अचानक निधन पर शोक जताया। ईरानी ने लिखा, ‘‘असंख्य महिला कार्यकर्ताओं की प्रेरणा दीदी का आकस्मिक निधन हम सबको स्तब्ध कर गया। आज उनके शोकाकुल परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करती हूं। एक कार्यकर्ता के नाते महिला उत्थान के प्रति अगर हम अपना जीवन समर्पित करें तो वह दीदी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी ।’’

उन्होंने एक अन्य ट्वीट में उस घटना का जिक्र किया जब स्वराज ने अपनी बेटी बांसुरी से कहा था कि वह एक रेस्तरां चुनें जहां वे तीनों खाने पर जा सकें। ईरानी ने लिखा, ”आपने बांसुरी को हमारे लिए एक रेस्तरां चुनने को कहा था, ताकि हम जीत का जश्न मना सकें। आप हम दोनों से किया वादा पूरा किए बिना ही चली गईं।”

#WATCH Bharatiya Janata Party (BJP) MP Rama Devi gets emotional while speaking about former External Affairs Minister, #SushmaSwaraj, says, “As long as I’m breathing, I will stay connected with her. She has left this world but will live in a better place.” pic.twitter.com/PvQ9jYN696

— ANI (@ANI) August 7, 2019