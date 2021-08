उत्तरप्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने को हैं। विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के जनता के पास पहुंचने का दौर शुरू हो चुका है। इसी सिलसिले में उत्तरप्रदेश के मुज़फ्फरनगर पहुंचे भाजपा से राज्यसभा सासंद रामचंद्र जांगड़ा ने कहा कि मुस्लिम मूर्तिकार भी भगवान विश्वकर्मा के वंशज है, बाबर अपने साथ शिल्पकार लेकर नहीं आया था।

भाजपा के राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संसार में जो भी शिल्पकार्य करता है वो भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं। उत्तरप्रदेश में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम शिल्पकार भी काफी संख्या में हैं। बाबर अपने साथ शिल्पकार लेकर नहीं आया था क्योंकि वहां शिल्पकार हो ही नहीं सकता। इराक, ईरान और यूएई में सिर्फ रेत के टीले है और वहां शिल्पकला नहीं हो सकती। इसलिए हमारे मुसलमान भाई भी भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं।

#WATCH Every craftsman is descendant of Lord Vishwakarma. Babur didn’t come to India with sculptors. There’re only sand dunes in Iraq, Iran & UAE so this craft can’t exist there. Hence, all Muslim sculptors are descendants of Lord Vishwakarma: BJP RS MP Ram Chander Jangra (01.08) pic.twitter.com/CjjUHHYgJY

