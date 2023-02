नागालैंड दौरे के बाद बदले-बदले नजर आ रहे बीजेपी सांसद राजीव चंद्रशेखर, हर जगह कर रहे यह खास काम

Nagaland Assembly Election: नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव होगा। वहीं, चुनाव के परिणाम 2 मार्च 2023 को सामने आ जाएंगे।

BJP सांसद राजीव चंद्रशेखर (Source- Twitter/ @Rajeev_GoI)

भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर हाल ही में नागालैंड के दो दिवसीय चुनावी दौरे थे। जब से BJP ने उन्हें अपने ‘प्रवास’ कार्यक्रम के लिए नागालैंड भेजा, तब से केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर राज्य के राजदूत की तरह काम कर रहे हैं। दरअसल, केंद्रीय मंत्री ने अपने वायुसेना अधिकारी पिता की पोस्टिंग के दौरान बचपन में नागालैंड में कुछ समय बिताया था। जिसके बाद अब ऐसा लगता है कि उन्होंने राज्य के साथ प्रगाढ़ संबंध बना लिया है। विधानसभा चुनाव से पहले उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए BJP ने नागालैंड भेजा राजीव चंद्रशेखर ने नागा युवाओं को सलाह देने के लिए एक चुनौती का आयोजन किया था। वह अक्सर नागा कला के साथ बैज पहनते हैं और विदेशों से आने वाले आगंतुकों को नागा कला के स्मृति चिन्ह भेंट करते रहे हैं। मंत्री द्वारा बनाई गई सद्भावना को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अब उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का समर्थन करने के लिए नागालैंड भेजा है। चुनावी दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि नागालैंड में भाजपा और एनडीपीपी गठबंधन दोबारा सरकार बनाने जा रही है।

