Raghav Chadha Vote List Controversy: बीजेपी सांसद राघव चड्ढा के नाम को लेकर चल रहा वोटर लिस्ट विवाद इन दिनों चर्चा में है। पंजाब की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के कुछ ही दिनों बाद अब राघव चड्ढा का नाम दिल्ली की मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या पंजाब में वोट न होने के बावजूद वे संसद में पंजाब का प्रतिनिधित्व जारी रख सकते हैं?

जब पंजाब की स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया के दौरान उनका नाम हटा था, तब आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि वोटर लिस्ट में नाम न होने के कारण राघव चड्ढा की राज्यसभा सदस्यता जा सकती है। हालांकि, अब दिल्ली की वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाने से सदस्यता खत्म होने का खतरा टल गया है।

क्या है बड़ा सवाल?

असली कानूनी सवाल यह है कि क्या कोई व्यक्ति किसी ऐसे राज्य का राज्यसभा सांसद बन सकता है, जहां का वह पंजीकृत मतदाता ही न हो? राज्यसभा को ‘राज्यों की परिषद’ कहा जाता है, तो फिर बिना स्थानीय वोट के राज्य का प्रतिनिधित्व कैसे संभव है? इसका जवाब 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान बने एक कानून और उस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले में छिपा हुआ है।

पंजाब से नाम कटने और दिल्ली में जुड़ने का विवाद

पंजाब में 13 अगस्त को जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में राघव चड्ढा का नाम ‘स्थाई रूप से स्थानांतरित’ (Permanently Shifted) श्रेणी में डाल दिया गया था। इसके बाद राघव चड्ढा ने पंजाब की आप सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह चुनाव आयोग की नियमित प्रक्रिया थी और राघव चड्ढा खुद दिल्ली में रहते हैं।

विवाद तब और गहरा गया जब आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि वोटर लिस्ट से नाम कटने के कारण राघव चड्ढा अपनी राज्यसभा सीट गंवा सकते हैं। उस समय चुनाव आयोग के पोर्टल पर दोनों राज्यों में उनका नाम नहीं दिख रहा था। हालांकि, बाद में दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने साफ किया कि राघव चड्ढा ने 26 अगस्त को फॉर्म-6 के जरिए आवेदन किया था, जिसे तय प्रक्रिया के बाद 2 सितंबर को मंजूरी दे दी गई।

आप से बीजेपी का सफर और वोटर आईडी का इतिहास

राघव चड्ढा साल 2022 में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पंजाब से बिना विरोध राज्यसभा के लिए चुने गए थे। बाद में उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मतभेदों का हवाला देते हुए आप छोड़ दी और भाजपा में शामिल हो गए।

नामांकन के दौरान दिए गए हलफनामे के अनुसार वे पहले दिल्ली के राजेंद्र नगर के मतदाता थे। बाद में उन्होंने अपना नाम पंजाब स्थानांतरित कराया था और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहाली में मतदान भी किया था। अब एक बार फिर उनका नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में दर्ज हो चुका है।

क्या कहता है 2003 का कानून?

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की धारा 3 के तहत 2003 से पहले यह अनिवार्य था कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार उसी राज्य का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, जहां से वह चुनाव लड़ रहा है।

साल 2003 में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इस नियम में संशोधन किया। कानून में बदलाव करके “उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में” शब्द की जगह “भारत में” शब्द जोड़ दिया गया। सरकार का तर्क था कि नेता अक्सर इस नियम को पूरा करने के लिए फर्जी या नाममात्र के स्थानीय पते का सहारा लेते थे, इसलिए इसे व्यावहारिक बनाना जरूरी था।

उस समय संसद में इस संशोधन विधेयक को पेश करते हुए तत्कालीन कानून राज्य मंत्री पी.सी. थॉमस ने तर्क दिया था कि राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को किसी भी राज्य से चुने जाने का अवसर मिलना चाहिए। इससे राज्यसभा के संगठन और उसकी कार्यकुशलता में सुधार होगा।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उदाहरण और सुप्रीम कोर्ट का फैसला

2003 के इस संशोधन से पहले नेताओं को जिस राज्य से राज्यसभा जाना होता था, वहां का फर्जी या अस्थायी पता दिखाना पड़ता था। उदाहरण के लिए पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने 1991 में असम से राज्यसभा जाने के लिए असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया के गुवाहाटी स्थित घर का एक हिस्सा किराये पर लिया था और वहां के वोटर बने थे। 2003 में कानून बदलने के बावजूद वे 2019 तक उसी पते से असम के मतदाता बने रहे।

हालांकि, 2003 के इस कानून को वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व सांसद कुलदीप नैयर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका में तर्क दिया गया था कि राज्य की निवासी होने की शर्त खत्म करने से राज्यसभा का ढांचागत और संघीय स्वरूप कमजोर होगा, क्योंकि बिना किसी स्थानीय जुड़ाव के कोई व्यक्ति उस राज्य के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में इस याचिका को खारिज कर दिया और संसद द्वारा किए गए संशोधन को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि संविधान में राज्यसभा सदस्य के लिए संबंधित राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि किसी राज्य के विधायक जिसे चुनकर संसद भेजते हैं, वही उस राज्य का प्रतिनिधि होता है, चाहे वह वहां का निवासी या मतदाता हो या न हो।

इस प्रकार, कानूनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि राघव चड्ढा का नाम दिल्ली की वोटर लिस्ट में होने के बावजूद उनकी पंजाब से राज्यसभा सदस्यता पर कोई कानूनी खतरा नहीं है। 2003 का वाजपेयी सरकार का संशोधन और 2006 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला उन्हें इस स्थिति में पूरी कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब बस पांच महीने बचे हैं और सत्ताधारी बीजेपी एक सकारात्मक माहौल बनाए रखने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिशा में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जबकि पार्टी का एक धड़ा युवाओं की बेचैनी, बेरोजगारी और जातिगत तनाव जैसे मुद्दों को लेकर चिंतित दिख रहा है। पढ़िए पूरी खबरें…