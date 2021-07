बीजेपी सांसद का आरोप- महुआ ने कहा बिहारी गुंडा, बोलीं टीएमसी की MP- मीटिंग तो हुई ही नहीं

बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर IT की स्थायी समिति की मीटिंग में बिहारी गुंडा शब्द का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यह पूरे उत्तर भारत और हिंदी भाषी लोगों को गाली है। उधर, महुआ ने अपनी पोस्ट में कहा कि जो मीटिंग हुई नहीं ये उसमें कैसे किसी को कुछ कहा जा सकता है।

निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया- तृणमूल ने बिहारी गुंडा शब्द का प्रयोग कर बिहार के साथ साथ पूरे हिन्दी भाषी लोगों को गाली दी है। ममता बनर्जी जी आपकी सांसद महुआ मोइत्रा की इस गाली ने उत्तर भारतीय व ख़ासकर हिंदी भाषी लोगों के प्रति आपके पार्टी के नफरत को देश के सामने लाया है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा-लोकसभा स्पीकर जी अपने 13 साल के संसदीय जीवन में पहली बार गाली सुना। तृणमूल कांग्रेस की सदस्य महुआ मोइत्रा द्वारा बिहारी गुंडा आईटी कमिटि के मीटिंग में तीन बार बोला गया। ओम बिड़ला जी, शशि थरूर जी ने इस संसदीय परम्परा को खत्म करने की सुपारी ले रखी है।

Am a bit amused by charges of name-calling.

IT mtng did not happen because NO quorum – members did not attend.

How can I call someone a name who was not even present!!

Check attendance sheet!@ShashiTharoor , @KartiPC @NasirHussainINC @MdNadimulHaque6

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) July 28, 2021