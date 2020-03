देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम का अनुष्ठान करने से रोके जाने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भड़क गए। उन्होंने यहां तक कहा कि जिसने भी उनके साथ गलत किया है वह जेल गया या आखिरकार मर ही गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक , उन्होंने कहा कि ,मैंने पिछले 11 वर्षों में देखा है कि जिसने भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है, वह जेल चला गया है। उस पर हत्या का आरोप लगा, उसकी असामयिक मौत या दुर्घटना हो गई है।

उन्होंने कहा कि ये चौथी बार है जब मुझे अनुष्ठा करने से रोका गया है। मैं पिछले 11 साल से देख रहा हूं जो भी मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता है उसे या तो जेल हुई , हत्या का आरोप लगा या दुर्घटना, असमय मृत्यु हो गई।

Jharkhand BJP MP Nishikant Dubey: It’s 4th time I was stopped from performing rituals at Deoghar. I’ve seen in last 11 yrs, whoever tried to do wrong to me has gone to jail,been charged for murder,met untimely death or accident. Few goons are dominant here,justice will be done. pic.twitter.com/cwZPZUn0CN

