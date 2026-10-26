कांग्रेस इन दिनों भाजपा सरकार पर वोट चोरी और एसआईआर में कथित गड़बड़ी को लेकर हमलावर है, इधर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी पांच दशक से भी अधिक समय बाद पश्चिम बंगाल के सबसे विवादास्पद 1972 के विधानसभा चुनाव के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है।

हाल ही में निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बंगाल के 1972 विधानसभा चुनाव की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने उस समय CPI(M) द्वारा लगाए गए उन आरोपों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस ने भारी जीत हासिल करने के लिए सत्ता का दुरुपयोग किया, चुनाव में लोगों को डराया-धमकाया और धांधली की।

भाजपा सरकर पर इन दिनों कांग्रेस समेत विपक्षी दल अक्सर लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी प्रक्रियाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते रहे हैं, ऐसे में भाजपा ने भी अब विपक्ष को घेरने के लिए वाम दलों के उसी पुराने दावों का सहारा लिया है। ऐसे में आइए हम चुनाव के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि कैसे बंगाल चुनाव पर बड़े पैमाने पर धांधली, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हुई थी।

चौंकाने वाले थे नतीजे

मार्च 1972 के विधानसभा चुनावों के नतीजे कई जानकारों के लिए चौंकाने वाले थे। हालाँकि कांग्रेस की जीत की उम्मीद तो थी खासकर उस समय के राजनीतिक माहौल और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की पृष्ठभूमि को देखते हुए लेकिन पार्टी की जीत का पैमाना अप्रत्याशित था।

कांग्रेस ने उस चुनाव में 280 में से 216 सीटें जीतीं, जबकि उसके सहयोगी दल CPI को महज 35 सीटें मिलीं। जबकि 1971 के विधानसभा चुनाव में 113 सीटें जीतने वाली CPI(M) 14 सीटों पर सिमट गई थी। वाम दलों ने कई अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था, जिससे उनकी यह करारी हार और भी अधिक चौंकाने वाली हो गई।

15 अप्रैल 1972 को ‘इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली’ में छपे एक लेख के मुताबिक, CPI(M) नेता बिप्लब दासगुप्ता ने कहा था कि चुनाव परिणामों का पार्टी को मिले वोटों के प्रतिशत से बहुत कम संबंध था।

उन्होंने लिखा, “हाल के चुनावों में उस पार्टी (कांग्रेस) को मिली सीटों की संख्या, उसके जनसमर्थन को मापने के लिहाज से भ्रामक और अनुचित है।”

उन्होंने बताया कि CPI(M) को लगभग 28 फीसदी वोट मिले थे। उन्होंने जोर दिया था, “अगर सीटों की संख्या को मिले हुए वोटों के अनुपात के हिसाब से देखा जाता, तो पार्टी को 14 के बजाय लगभग 78 सीटें मिलनी चाहिए थीं। इसके अलावा, 1971 के चुनाव में पार्टी का वोट शेयर, कांग्रेस के 29 फीसदी वोट शेयर से बहुत कम नहीं था।”

बिप्लब दासगुप्ता ने आगे कहा कि CPI(M) के खिलाफ कोई एक समान रुझान (swing) नहीं दिखा। जहाँ पार्टी कई निर्वाचन क्षेत्रों में हारी, वहीं कुछ अन्य क्षेत्रों में उसे फायदा भी हुआ। उन्होंने बताया कि CPI(M) के नेतृत्व वाले गठबंधन को लगभग 36 फीसदी वोट मिले, लेकिन सीटें केवल 20 ही हासिल हुईं।

वामपंथी दलों के लिए, वोटों और सीटों के बीच का यह अंतर चुनाव नतीजों की वैधता पर सवाल उठाने का एक मुख्य आधार बन गया।

‘धांधली और डराना-धमकाना’

CPI(M) ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान मतदान प्रक्रिया में सुनियोजित तरीके से दखल दिया गया। उनके आरोपों में बूथ कैप्चरिंग, मतदाताओं को डराना-धमकाना और उन्हें रोकने की कोशिश, हथियारों और बमों का इस्तेमाल, मतपेटियों की सुरक्षा में चूक और वोटों की गिनती में हेरफेर जैसी बातें शामिल थीं।

वामपंथी नेताओं के अनुसार, हिंसा का दौर मतदान के दिन से काफी पहले ही शुरू हो गया था। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बताया कि चुनावी सभाओं पर हमले किए गए, राजनीतिक परिवारों को उनके घरों को छोड़ना पड़ा और विपक्ष से जुड़े लोगों को निशाना बनाया गया।

CPI(M) की केंद्रीय समिति के सदस्य रबिन देव उस समय 23 साल के थे। उन्होंने बताया कि सियालदह इलाके में सुरेंद्रनाथ कॉलेज के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया था।

उन्होंने कहा, “कांग्रेस के गुंडों ने हमारे दफ्तर पर हमला बोल दिया। मैं वहां से भागा और एक ट्राम ट्रेन में चढ़ गया, लेकिन उन्होंने मेरा पीछा किया और मेरे साथ मारपीट की और मुझे बाहर फेंक दिया।” उन्होंने आगे बताया, ‘मेरी हालत काफी गंभीर हो गई थी, लेकिन स्थानीय लोग मुझे अस्पताल ले गए।’

रबिन देव ने यह भी बताया कि अस्पताल में उन्हें पता चला कि CPI(M) के वरिष्ठ नेता और बरानगर से उम्मीदवार ज्योति बसु ने बड़े पैमाने पर धांधली देखकर अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। बताया जाता है कि CPI(M) के अन्य उम्मीदवारों ने भी अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली थी।

उस समय छात्र आंदोलन से जुड़ी रहीं और बाद में ‘ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन’ की नेता बनीं रमाला चक्रवर्ती ने भी उस हिंसा को याद करते हुए कहा कि उनके परिवार को मोतीलाल कॉलोनी स्थित अपना घर छोड़कर बेहाला जाना पड़ा था।

पूर्बा सिंथी इलाके की एक घटना का जिक्र करते हुए रमाला चक्रवर्ती ने बताया कि मतदान से छह दिन पहले, 5 मार्च 1972 को CPI(M) की एक बैठक पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया था। उन्होंने बताया कि इस घटना में उनके पांच साथी मारे गए थे।

उन्होंने कहा, “चुनाव के दिन, हथियारों से लैस कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था और उनके माता-पिता को मतदाताओं की कतार से वापस लौटा दिया गया था।”

क्या है चुनाव आयोग (EC) के रिकॉर्ड में?

चुनाव आयोग के रिकॉर्ड बताते हैं कि 1972 के चुनाव संबंध में कई मतदान केंद्रों पर गड़बड़ हुई थी- खासकर कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में। साथ ही इसमें राजनीतिक दलों, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच तनाव की बात भी कही गई है।

बाद में, विपक्षी दलों ने कई विधानसभा इलाकों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया। हालांकि, चुनाव आयोग को मतदाताओं की ओर से केवल कुछ ही औपचारिक शिकायतें ही मिलीं, जिनमें उन्होंने दावा किया गया कि उन्हें वोट डालने से रोका गया था।

आधिकारिक रिकॉर्ड में चुनाव के दौरान खराब माहौल की बात तो मानी गई, लेकिन CPI(M) और अन्य विपक्षी दलों ने इसे सुनियोजित तरीके से की गई बड़े पैमाने की धांधली बताया।

CPI(M) ने चुनाव नतीजों को खारिज कर दिया और विधानसभा के पूरे कार्यकाल के दौरान सदन से दूर रही। CPI(M) पार्टी ने कांग्रेस सरकार की वैधता को चुनौती दी और इसे “अर्ध-फासीवादी कब्जा” करार दिया। CPI(M) ने इस रिजल्ट को लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ विश्वासघात बताया और यह चुनाव उनके राजनीतिक विमर्श में एक प्रमुख शिकायत का मुद्दा बन गया।

1972 के चुनावों का राजनीतिक संदर्भ

1972 के विधानसभा चुनाव कई सालों की राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों के बदलने और बढ़ती हिंसा के बाद आयोजित किए गए थे।

गुलामी से आजादी मिलने के बाद राज्य में कांग्रेस का वर्चस्व था, लेकिन 1960 के दशक में कांग्रेस की अंदरूनी फूट और अन्य राजनीतिक दलों के उभरने से कांग्रेस की हालात कमजोर हो गई। कांग्रेस से अलग होकर ‘बांग्ला कांग्रेस’ बनी, जबकि कम्युनिस्ट आंदोलन 1964 में अलग होकर सीपीआई और सीपीआई (एम) में बंट गया।

1967 के विधानसभा चुनाव में, कांग्रेस ने 127 सीटें, बांग्ला कांग्रेस ने 34, CPI(M) ने 43 और CPI ने 16 सीटें जीतीं। बांग्ला कांग्रेस के अजय मुखर्जी एक गठबंधन सरकार के मुखिया के रूप में मुख्यमंत्री बने। बाद में यह सरकार गिर गई और प्रफुल्ल चंद्र घोष के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी।

राज्य में फिर साल 1969 में एक और विधानसभा चुनाव हुआ, जिसके बाद 1971 और 1972 में मध्यावधि चुनाव हुए।

इसी दौरान, पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन का जन्म हुआ, जिसकी शुरुआत 1967 में नक्सलबाड़ी से हुई थी और जिसने बाद में एक बड़ा रूप ले लिया। कट्टरपंथी समूहों के हमले, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें और इस आंदोलन के प्रति राज्य सरकार की कार्रवाई ने डर का माहौल पैदा कर दिया।

1971 तक ये हालात और बिगड़ गए। अखबारों में लगातार हत्याओं और हमलों की खबरें छप रही थीं, जिसके कारण चुनाव आयोग को चुनाव कर्मियों और मतदाताओं की सुरक्षा को लेकर चिंता जतानी पड़ी।

विधानसभा चुनाव 10 मार्च 1971 को होने थे। देश के बाकी हिस्सों में मतदान हो जाने के कुछ दिनों बाद ये चुनाव रखे गए थे, ताकि सुरक्षा बलों को पश्चिम बंगाल में तैनात किया जा सके। इसके बावजूद, तीन निर्वाचन क्षेत्रों दम दम, उखरा और श्यामपुकुर में उम्मीदवारों की हत्या के कारण चुनाव रद्द करने पड़े।

ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) के अध्यक्ष और श्यामपुकुर से उम्मीदवार हेमंत कुमार बसु की 20 फरवरी 1971 को हत्या कर दी गई। इसके बाद वहां फिर से चुनाव कराने का फैसला लिया गया, जिसमें पार्टी की ओर से अजीत कुमार बिस्वास को उम्मीदवार बनाया गया। लेकिन 28 मई को अजीत कुमार बिस्वास की भी हत्या कर दी गई, जिसके कारण चुनाव को फिर से रद्द करना पड़ा।

उखरा में, 17 फरवरी को बांग्ला कांग्रेस के उम्मीदवार देबदत्त मंडल की हत्या कर दी गई। दम दम में, 5 मार्च को कांग्रेस (ओ) के उम्मीदवार पीयूष चंद्र घोष की हत्या कर दी गई।

चुनाव आयोग ने अपनी रिपोर्ट में चेतावनी दी कि वोटिंग को प्रभावित करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल चुनाव की सबसे खतरनाक प्रवृत्तियों में से एक बन गया है।

दूसरी हत्या के बाद श्यामपुकुर में नए सिरे से चुनाव पूरे नहीं हो सके, क्योंकि 25 जून 1971 को विधानसभा भंग कर दी गई थी, जिससे अगले साल फिर से चुनाव कराने के हालात बन गए।

कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री

1972 के चुनाव में विधानसभा चुनाव हुए और कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर रे सत्ता में आए, जो इस पद पर रहने वाले कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। उनकी सरकार के सबसे अहम कदमों में नक्सलवादी आंदोलन के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई हुई।

इस दौरान हजारों युवाओं को गिरफ्तार किया गया। साथ ही, हिरासत में दुर्व्यवहार, गैर-न्यायिक हत्याओं और पुलिस की ज्यादतियों के आरोप सामने आए, जो राज्य के दमनकारी इतिहास का हिस्सा बन गया। बारासात और कोसीपोर जैसी जगहों का नाम नक्सलवादी संबंधों के शक में युवाओं के खिलाफ हुई हिंसा से जुड़ गया।

सरकार का दावा था कि ये कदम राजनीतिक हिंसा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए पैदा हुए खतरों के जवाब में उठाए गए। वहीं, नागरिक स्वतंत्रता के पैरोकारों और वामपंथी संगठनों ने राज्य पर अंधाधुंध दमन करने का आरोप लगाया।

सिद्धार्थ शंकर रे का राजनीतिक महत्व पश्चिम बंगाल से कहीं आगे तक था। जून 1975 में आपातकाल (इमरजेंसी) लागू होने से पहले, वे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक अहम सलाहकार थे।

पश्चिम बंगाल में, आपातकाल के दौरान पहले से ही राजनीतिक माहौल काफी तनावपूर्ण था, जो चुनावी विवादों, राज्य के दमन और सालों से चली आ रही हिंसा की वजह से बना था। इसने कांग्रेस और उसके विरोधियों के बीच की कड़वाहट को और गहरा कर दिया।

1977 में वामपंथियों की वापसी

1977 में हुए विधानसभा चुनावों तक, बंगाल एक दशक से राजनीतिक अस्थिरता, चरम हिंसा और चुनावों की वैधता को लेकर तीखे विवादों से जूझ रहा था। इस चुनावमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा और CPI(M) के नेतृत्व वाला ‘लेफ्ट फ्रंट’ (वाम मोर्चा) सत्ता में आया। ज्योति बसु मुख्यमंत्री बने, जिससे लेफ्ट फ्रंट के उस शासन की शुरुआत हुई जो 2011 तक चला।

वामपंथियों के लिए, 1977 की जीत का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, बल्कि पिछले कुछ सालों की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करना था। खासकर 1972 की यादें, कांग्रेस के शासन और बाद में खुद उनके सत्ता में आने की कहानी में एक अहम केंद्र बनी रहीं।

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कांग्रेस ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में अपनी विशाल रैली का ऐलान कर दिया है। इससे पहले व्यापारियों ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर यह विरोध-प्रदर्शन दिवाली तक टालने के लिए कहा था। लेकिन कांग्रेस ने अपने नेताओँ के साथ बैठक के बाद व्यापारियों की मांग को ठुकरा दिया है और अपनी एक नंवबर की रैली का ऐलान कर दिया है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें