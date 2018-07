बीते 20 जुलाई (शुक्रवार) को संसद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाया है तब से संसद की वो तस्वीर चर्चे में है। आए दिन सियासी गलियारे में इस तस्वीर को लेकर चर्चा होती रहती है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि जरूरी नहीं कि हम किसी के विचारों के खिलाफ हों तो हम उनसे नफरत करें। इसके बाद राहुल गांधी ने हाल ही में यह भी कहा था कि भाजपा के लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं मैं उन्हें गले ना लगा लूं। अब राहुल गांधी के इस बयान पर भाजपा ने जवाब दिया है।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद निशिकांत दुबे ने इसपर बड़ा बयान दिया है। पार्टी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि ‘हां हम डरते हैं क्योंकि हमलोग शादीशुदा व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सारे सासंद हैं उन्हें लगता है कि अगर हम उनसे गले मिल लेंगे और जब घर पर जाएंगे तो बीवी तलाक दे देगी या फिर कहेगी की तुम्हारे लक्षण दूसरे हैं। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी धारा (377) को कानूनी रुप से मान्यता नहीं दी है। जब तक इस मामले का निपटारा नहीं हो जाता तब तक क्या गारंटी है कि राहुल गांधी किसी पर केस नहीं कर देंगे। राहुल गांधी को सबसे पहले शादी कर लेनी चाहिए। फिर इसके बाद हमलोग उनसे गले मिल लेंगे।

#WATCH: Yes we do fear hugging Rahul Gandhi as our wives might divorce us after that. Also, Section 377 hasn’t been scrapped as yet. If he gets married, we will hug him: BJP MP Nishikant Dubey on Rahul Gandhi statement ‘Now BJP MPs take 2 steps back thinking I’ll hug them’ pic.twitter.com/gUVMeyjcgw

