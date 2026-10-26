मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिए बयान पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी की ओर से आज देशव्यापी प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया है। इस बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को 1971 का एक घटनाक्रम याद दिलाया है जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेयी और लालकष्ण आडवाणी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का बचाव किया था।

निशिकांत दुबे ने 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद की एक घटना को याद करते हुए कहा कि उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी समेत विपक्ष के बड़े नेताओं ने अमेरिकी नेताओं की बेइज्जती वाली बातों के खिलाफ इंदिरा गांधी का बचाव किया था। उस वक्त विपक्ष के नेताओं ने कहा था कि देश की इज्जत पार्टी पॉलिटिक्स से पहले आती है।

क्या हुआ था 1971 में उस समय?

बीजेपी सांसद ने मीडिया से बात करते हुए कहा, “पूरी कांग्रेस पार्टी की हालत खराब हो गई है। 1971-72 में बांग्लादेश युद्ध के बाद हेनरी किसिंजर और रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा जी के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसी पार्लियामेंट के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक ने उनका बचाव किया था, क्योंकि वह देश की प्रधानमंत्री थीं।”

‘आज प्रधानमंत्री के ही खिलाफ गंदी भाषा का हो रहा इस्तेमाल’

दुबे ने कहा है, “उस वक्त सदन में अटल जी और आडवाणी जी ने यह साफ कर दिया था कि हम ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं करेंगे और अगर अमेरिका से रिश्ते तोड़ने की नौबत भी आई तो भी देश के गर्व से समझौता नहीं किया जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से गंदी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, वह एक अनबैलेंस्ड सोच दिखाता है।”

‘चुनावी हार से उबर नहीं पा रही कांग्रेस’

बीजेपी सांसद ने दावा किया कि कांग्रेस नेता अपनी राजनीतिक संभावनाओं से घबरा गए हैं और लगातार चुनावी हार से उबर नहीं पा रहे हैं। दुबे ने कहा, “इस व्यवहार के पीछे कारण यह है कि यह पार्टी 100 से ज्यादा चुनाव हार चुकी है और उस सदमे से उबर नहीं पा रही। उन्हें एहसास हो गया है कि उन्हें अगले 10 से 20 साल तक विपक्ष में बैठना होगा।”

क्या है पूरा विवाद?

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को पीएम मोदी को लेकर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर जबरदस्त विवाद शुरू हो गया। रविवार को बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्रीकृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में खड़गे ने कहा था कि ‘मोदी का बाप भी जाएगा।” उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब इसी कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा था कि जब तक विद्रोह नहीं होगा, मोदी कहीं नहीं जाएंगे।

Delhi: BJP MP Nishikant Dubey says, “The entire Congress party has deteriorated. In 1971–72, after the Bangladesh War, Henry Kissinger and Richard Nixon used highly objectionable language about Indira Gandhi. In this very Parliament, in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha,… pic.twitter.com/o70n9NFBcI — IANS (@ians_india) October 26, 2026

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से दिए गए बयान को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का आह्वान किया है तो वहीं कांग्रेस पार्टी खड़गे के समर्थन में उतर आई है। पार्टी के कई बड़े नेता खड़गे के बयान का समर्थन कर चुके हैं। इस बीच सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने खड़गे का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। यहां पढ़ें पूरी खबर…