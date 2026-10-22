कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश चले जाने को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उनपर कड़ा प्रहार किया है। गुरुवार को निशिकांत दुबे दुमका में मीडिया से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर ‘राष्ट्रविरोधी ताकतों’ से मिलने का आरोप लगाया।

निशिकांत दुबे ने कहा, “जब भी राहुल गांधी विदेश जाते हैं, तो वे नेविल रॉय सिंघम, इल्हान उमर, रो खन्ना और सोरोस फाउंडेशन के सिंडिकेट के साथ जुड़ते हैं।” बीजेपी सांसद ने आरोप लगाया कि उनका मकसद देश में लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर उन्हें भड़काना है।

’10 साल में 270 बार विदेश गए हैं राहुल गांधी’

बीजेपी सांसद ने कहा, “राहुल गांधी ने पिछले 10 साल में कम से कम 270 बार विदेश यात्राएं की हैं। वह उन अमेरिकी नेताओं से मिलते रहे हैं… जिनके सोरोस फाउंडेशन से संबंध हैं इसलिए मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उन्होंने किसके कहने पर ऐसे लोगों से मुलाकात की।” उन्होंने सवाल किया, ”क्या इसके पीछे सोरोस थे? क्या सैम पित्रोदा भी इस साजिश में प्रमुख रूप से शामिल हैं?

‘रांका और आशुतोष को जेल भेजकर खुद विदेश चले गए’

निशिकांत दुबे ने राहुल पर आरोप लगाया कि वह उन विदेशी ताकतों से मिलते हैं जो भारत को तोड़ने की भावना रखती हैं और फिर उनके ही इशारे पर भारत में आंदोलन करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के ही इशारे पर यहां आंदोलन भड़काया गया और इसी का परिणाम है कि आशुतोष रांका और सौरभ दास जैसे युवाओं को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। इसके बाद गांधी वियतनाम चले गए।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

बीजेपी सांसद के इन आरोपों पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि इल्हान उमर पाकिस्तान कॉकस की सदस्य हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाले रो खन्ना और शीला जैक्सन भी पाकिस्तान कॉकस के सदस्य हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इसके आधार पर प्रधानमंत्री पर आरोप लगाए जाने चाहिए?

पवन खेड़ा ने आगे कहा कि तिरंगे का अपमान RSS आज से ही नहीं कर रहा है। ये लोग 1950 के दशक से ही तिरंगे के खिलाफ रहे हैं। भाजपा के लोग तिरंगे की बात न करे तो उचित रहेगा।

#WATCH | On BJP MP Nishikant Dubey's comment on Rahul Gandhi, Congress leader Pawan Khera says, "The person whose name they are taking, Ilhan Omar, is a member and a senator of the Pakistan Caucus. I want to know this: Ro Khanna meets the Prime Minister, Sheila Jackson meets the… pic.twitter.com/rw3GQUjlqb — ANI (@ANI) October 22, 2026

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ‘वोट चोरी’ और चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच मिलीभगत का आरोप लगाया था, जिस पर शाह ने कहा कि कांग्रेस अपनी चुनावी हार को छिपाने के लिए इन मुद्दों का इस्तेमाल कर रही है। यहां पढ़ें पूरी खबर…