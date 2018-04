मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सासंद मनोहर ऊंटवाल द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की पत्नी को लेकर एक विवादित बयान दिया गया है। एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी सांसद मनोहर ऊंटवाल ने दिग्विजय सिंह की पत्नी अमृता सिंह को दिल्ली से लाया गया एक आइटम कह दिया था। हालांकि, बीजेपी सांसद ने सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह की पत्नी का नाम नहीं लिया था। बीजेपी सांसद की इस टिप्पणी के बाद उनकी आलोचना की जाने लगी, जिसके बाद मनोहर ऊंटवाल ने इस मामले पर सफाई दी है।

एएनआई से बातचीत के दौरान मनोहर ऊंटवाल ने कहा, “मैं दिग्विजय सिंह की बहुत इज्जत करता हूं और मैं महिलाओं का भी सम्मान करता हूं। मेरे बयान को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने उनकी पत्नी के बारे में कोई बात नहीं की थी।” बता दें कि अपने पहले बयान में मनोहर ऊंटवाल ने कहा था कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन दिल्ली से एक आइटम जरूर लेकर आ गया। बता दें कि कठुआ और उन्नाव गैंगरेप मामलों को लेकर बीजेपी पहले से ही विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में, बीजेपी सांसद द्वारा इस तरह का बयान देना पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

I respect Digvijaya Singh ji a lot, and I also respect women, my statement has been twisted. No way was I talking about his wife: Manohar Untwal,BJP MP on his remark ‘Digvijay Singh ne #MadhyaPradesh ke liye kuch nahi kiya lekin Delhi se ek item zaroor lekar aa gaye.’ pic.twitter.com/kj7HGaR2N3

