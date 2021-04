दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी खुद परेशान हैं। दरअसल, उन्हें लगता है कि बीजेपी की आईटी सेल फेक आईडी के जरिए उन्हें निशाने पर ले रही है। साल भर से चल रहे सिलसिले को लेकर उन्होंने पीएम मोदी को भी अवगत कराया था, लेकिन उनका कहना है कि ट्वीट्स के जरिए उन पर अभद्र टिप्पणी करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है।

स्वामी का कहना है कि पीएमओ के अधिकारी हीरेन जोशी के इशारे पर बीजेपी की आईटी सेल उन्हें निशाना बना रही है। फेक आईडी बनाकर उन्हें वल्गर ट्वीट्स भेजे जा रहे हैं। उन्होंने सारे ट्वीट्स एकत्र करके पीएम मोदी को भेज दिए थे। बकौल स्वामी, सरकार की आलोचना करने के लिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। सारे ऑपरेशन की देखरेख पीएमओ खुद कर रहा है। यही वजह है कि पीएम मोदी से शिकायत के बाद भी कुछ नहीं बदल सका।

My motto is I give as good as I get. Fake ID tweets with porno purveyors of BJP IT cell were viciously attacking me for last one year on inspiration of PMO official Hiren Joshi. I documented these vulgar tweets and sent to PM. But it did not stop. I give as good as I get to PMO

— Subramanian Swamy (@Swamy39) April 26, 2021