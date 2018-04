निलंबित बीजेपी सांसद ने अरविंद केजरीवाल को बताया ‘कायर’, जेटली को दी चुनौती- मुझपर मुकदमा करके दिखाओ

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली से औपचारिक तौर पर माफी मांग ली है। जेटली और केजरीवाल ने मानहानि के मामले को निपटाने के लिए कानूनी पहल भी शुरू कर दी है। इस बीच, भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने केजरीवाल को कायर तक करार दे दिया। कीर्ति ने ट्वीट किया, ‘अरविंद केजरीवाल कायर हैं। लेकिन, मैं अपनी बातों पर अब भी कायम हूं कि 400 करोड़ रुपये का फर्जीवाड़ा अरुण जेटली के ही प्रबंधन में हुआ था। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक की ओर से किया गया फॉरेंसिक ऑडिट और सीबीआई द्वारा डीडीसीए अधिकारियों को दिया गया नोटिस इस ओर इशारा करते हैं। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी।’ बता दें कि लगातार पार्टी के खिलाफ बयान देने के कारण कीर्ति आजाद को भाजपा से निलंबित कर दिया गया है। वह अक्सर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की आलोचना करते रहते हैँ।

. @ArvindKejriwal is a coward. I stand by my word that #400Cr #Fraud took place during @arunjaitley ‘s Stewardship. #SFIOReport, #ForensicAudic by #HC appointed Administrator & #CBINotice to #DDCAOfficials point to that. #BakreKiMaaKabTakKharManaegi @aajtak @IndiaToday @CNNnews18 https://t.co/IyBPh3ll88

— Kirti Azad (@KirtiAzadMP) April 2, 2018