बिहार के एक और बीजेपी सांसद ने विवादास्‍पद बयान दिया है। बीजेपी नेता गोपाल नारायण सिंह ने कहा, ‘मैं लंबे समय से इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि किशनगंज, कटिहार और अररिया धीरे-धीरे पाकिस्‍तान बनता जा रहा है। लेकिन, सरकार की निष्क्रियता, सोच और वोट बैंक की राजनीति बिहार को तबाही के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है।’ बिहार के तीनों जिले नेपाल और बांग्‍लादेश के बेहद समीप हैं। भाजपा सांसद के बयान पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की है। मुकेश ने ट्वीट किया, ‘मैं इनका समर्थन करता हूं। सीमांचल की जननांकीय स्थिति को आईएसआई प्रयोजित बांग्‍लादेशी आक्रांताओं द्वारा धीरे-धीरे बदला जा रहा है। मुझे अभी भी याद है कि बीजेपी ने 80 के दशक में भी इस मुद्दे को कई बार उठाया था। लेकिन, वह सब वोट बैंक की राजनीति थी!’ अवतार ने लिखा, ‘लोगों को डरा कर चुनाव जीतना…कितने दिनों तक यह ड्रामा चलेगा।’ राज बोस ने ट्वीट किया, ‘बिहार में आपकी सरकार क्‍या कर रही है? क्‍या वे भारत में एक और पाकिस्‍तान बनाने में उनकी मदद कर रहे हैं?’ भारत ने लिखा, ‘यह बहुत ही शर्म की बात है कि भारतीय लोकतंत्र में वोट बैंक नामक चीज अब भी है। कुछ लोग धर्म और जाति के आधार पर वोट भी डालते हैं।’ उज्‍ज्‍वल त्रिपाठी ने ट्वीट किया, ‘बिहार में आप ही लोग सरकार में हैं। केंद्र में भी चार साल से आप ही लोग राज कर रहे हैं। माननीय बीजेपी सांसद अपनी शिकायत आखिर किससे कर रहे हैं? लगता है कि इनकी सरकार ही नहीं चाहती कि देश विरोधी गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगे। आखिर वोट किस नाम पर मांगे जाएंगे?’

Have been raising this issue since long that Kishanganj, Katihar & Araria (all in Bihar) are slowly turning into Pakistan but govt’s inaction, thinking & vote bank-politics has pushed Bihar towards the brim of destruction: Gopal Narayan Singh, BJP MP pic.twitter.com/6A8F60i6Pi

— ANI (@ANI) March 16, 2018