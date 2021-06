दिल्ली के ड्रग कंट्रोलर ने आज हाई कोर्ट को बताया कि बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के फाउंडेशन ने बिना अनुमति के अवैध रूप से कोविड दवाएं खरीदी और बांटी। इसके कुछ ही समय बाद, गौतम गंभीर ने एक ट्वीट में शहीद-ए-आजम भगत सिंह को कोट किया। क्रिकेटर से नेता बने गंभीर ने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और जनता की भलाई के लिए वह जो कर सकते हैं करते रहेंगे। उन्होंने ट्वीट किया, “मैं एक आदमी हूं और जो कुछ भी मानव जाति को प्रभावित करता है वह मुझे चिंतित करता है – सरदार भगत सिंह!” हालांकि इसके बाद कुछ ट्विटर यूजर्स ने नेता को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

क्रांतिकारी @किसान पुत्र(@ajaysiddhu01) ने लिखा कि सबसे पहले आप हमें आपके बिल्डर दोस्त से आजादी दिलाएं। Gss(@Gss_Views) ने लिखा, ‘काहे भगत सिंह जी का नाम ख़राब कर रहे हो भाई, उन्होंने जनता के लिए अपनी जान दे दी और आपने सिर्फ़ अपनी राजनीति चमकाने के लिए हज़ारों लोगों की जान बचाने वाली दवाई की ही होर्डिंग कर ली। पूर्व क्रिकेटर होने के नाते आपसे बेहतर चीज की उम्मीद थी।’ शमशाद आलम (@ShamshadAlamAAP) ने लिखा, ‘गौतम!! मोदी सरकार के इशारे पर

दिल्ली पुलिस ने दो बार बचा लिया था लेकिन इंसाफ के मंदिर में सत्ता की नही सत्य की सुनवाई होती है।’

मालूम हो कि आज दिल्ली ड्रग कंट्रोलर ने हाई कोर्ट को बताया कि गौतम गंभीर फाउंडेशन को बिना लाइसेंस के COVID-19 रोगियों को फैबीफ्लू दवाएं खरीदने और वितरित करने का “दोषी” पाया गया। अदालत को बताया गया कि आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक प्रवीण कुमार ने भी ऐसा ही अपराध किया है।

I am a man and all that affects mankind concerns me – Sardar Bhagat Singh!

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) June 3, 2021