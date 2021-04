कोविड की दवाओं की भारी कमी के बीच भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने अपने संसदीय क्षेत्र पूर्वी दिल्ली में एंटीवायरल ड्रग ‘फैबिफ्लू’ मुफ्त बांटने की घोषणा की है। सांसद के इस कदम के बाद कांग्रेस और सत्तारूढ़ ‘आप’ उनकी तीखी आलोचना कर रहे हैं। दोनों दलों के नेताओं ने गौतम गंभीर पर जमाखोरी करने के आरोप लगाए हैं। नेताओं का कहना है कि भाजपा सांसद ने ये दवाइयां उन अस्पतालों को क्यों नहीं दीं जहां इन जरूरी दवाओं की कमी देखी जा रही है?

AAP नेता राजेश शर्मा ने ट्वीट किया, “यही वजह है कि रेमेडिसविर, फैबिफ्लू और अन्य महत्वपूर्ण दवाएं बाजार से गायब हैं। भाजपा नेता इन दवाओं की जमाखोरी कर रहे हैं। हमने ऐसा गुजरात में भी देखा है। ऐसे नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया जाना चाहिए।” उनकी पार्टी के सहयोगी सोमनाथ भारती ने गंभीर की घोषणा को “आपराधिक” कहा। भारती ने कहा, “क्या यह आपराधिक नहीं है? एक सांसद अपनी इच्छा के अनुसार दवाइयाँ जमा करता है और उसे देता है। उन्हें अस्पताल में क्यों नहीं देना चाहिए?” कांग्रेस नेता पवन खेरा ने पूछा कि क्या दवा वितरित करना कानूनी है।

People of East Delhi can get ‘Fabiflu’ from MP office (2, Jagriti Enclave) for FREE between 10-5. Kindly get Aadhar & prescription

पूर्वी दिल्ली के लोग “Fabiflu” मेरे कार्यालय (2, जाग्रति एन्क्लेव) से 10 से 5 के बीच मुफ़्त में ले सकते हैं. अपना आधार और डॉक्टर की पर्ची ले आएं

