बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने रिपोर्ट कार्ड पेश कर दिया उपलब्धियों का ब्योरा, ट्रोल

बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने अपने एक साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा तो उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हालांकि, उनकी दलीलें सोशल मीडिया पर लोगों को रास नहीं आईं। यूजर्स ने जमकर उनके दावों के मजे लिए।

गंभीर ने रविवार को अपने कार्यकाल के दूसरे वर्ष में अपने पूर्वी दिल्ली क्षेत्र में किए गए कार्यों का एक रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस रिपोर्ट कार्ड में बताया गया कि उनके द्वारा शुरू की गई दो कम्युनिटी किचन से छह लाख लोगों को एक रुपये प्रति थाली के हिसाब से गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि ये उनका कर्तव्य है कि वो दिल्ली के लोगों को बताएं कि उनके निर्वाचित प्रतिनिधि ने क्या किया। वो खुद को मिले प्रत्येक वोट के कर्जदार हैं और जब तक लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो जातीं तब तक वो अनवरत इसी तरह से लोगों की सेवा करते रहेंगे।

पूर्वी दिल्ली में किए विकास कार्यों पर गंभीर ने कहा कि 7,48,800 मीट्रिक टन पुराने कचरे को गाजीपुर लैंडफिल में उपचारित किया गया है। तीन बड़े एयर प्यूरीफायर की स्थापना, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में उन्नत सुविधाएं, कोविड​​​-19 की दूसरी लहर के दौरान 500 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उन्होंने वितरित कराए।



सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके दावों की हवा उड़ाते हुए मजेदार कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा- गौतम जी आपके द्वारा किए गए कार्य प्रसंशनीय हैं। क्या दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार हो सकता है? यदि ऐसा हो सके तो प्रदूषण में भी कमी आएगी। पुलिस केंद्र के आधीन है तो यह कार्य आप ही करवा सकते हैं।

After elections, PM @narendramodi ji said just one thing – “Work so hard that you don’t have to depend on my name”. It’s been a yr of grt learning as I present my Year 1 #ReportCard

Have been wanting to hav a conversation wid my Twitter family. Let’s do this – Ask GG pic.twitter.com/RrY7eHhQde

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 6, 2020