पीएम पर बरसे भाजपा सांसद- संसद सत्र छोड़ क्यों गए विदेश, मॉब लिंचिंग पर चुप्पी क्यों?

भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शत्रुघ्न सिन्हा ने संसद के मानसून सत्र के बीच विदेशी दौरे पर जाने और मॉब लिंचिंग पर चुप्पी साधे रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है। अविश्वास प्रस्ताव पर मोदी सरकार के पक्ष में वोटिंग करने के बाद यह दूसरा मौका है जब सिन्हा ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया पर शॉटगन ने लिखा है, “सर जब संसद सत्र चल रहा है, तब आप तीन अफ्रीकी देशों के दौरे पर हैं। आपने संसद का सत्र क्यों अधर में छोड़ दिया? कोई आफत तो नहीं आ रही थी, आसमान नहीं गिरने जा रहा था। हालांकि, आपका रवांडा दौरा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। उम्मीद है कि वहां आप प्रोटोकॉल में रहकर ही हाथ मिलाएंगे क्योंकि यहां आपके गले मिलने की डिप्लोमेसी पर बड़ी-बड़ी खबरें बन रही हैं।”

सीरीज में एक के बाद एक कुल चार ट्वीट कर सिन्हा ने पीएम पर तंज कसते हुए लिखा है कि आपने रवांडा में 200 गायें गिफ्ट की हैं। उम्मीद है कि इससे दोनों देशों के रिश्ते और मधुर होंगे। मगर देश में गाय के नाम पर कुछ बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और आप चुप्पी साधे हुए हैं। शॉटगन ने लिखा है, “सर, आप विदेश में रहकर भी मॉब लिंचिंग पर दो शब्द लिख सकते हैं।” उन्होंने विशेशाधिकार हनन नोटिस के बारे में भी लिखा है कि राफेल डील पर सरकार के खिलाफ इसका नोटिस मिला है।

बता दें कि इसी महीने अविश्वास प्रस्ताव से कुछ दिन पहले जब गृह मंत्रालय ने शत्रुघ्न सिन्हा की सुरक्षा बढ़ाकर वाई कैटगरी कर दी थी तब से अविश्वास प्रस्ताव तक उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोला था लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के वक्त उन्होंने कहा था कि पार्टी के लिए एक वोट क्या जान भी देने को तैयार हूं। एक दिन पहले भी सिन्हा ने राहुल गांधी के गले मिलने की तारीफ की थी और पीएम पर तंज कसा था कि जरा सी बात का अफसाना बना देते हैं लोग, कैसे नादां हैं कि शोलों को हवा देते हैं लोग।

Dear Sir! As usual,while Parliament is in session, you are on a 3 Nation African tour. Heavens wouldn't have fallen if you'd left after the session. You could have still visited some of the nations left on the globe.Your visit to Rwanda is a first by an Indian PM Congrats!..1>2

