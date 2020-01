तेलंगाना के निजामाबाद से बीजेपी सांसद धर्मपुरी अरविंद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वे एक रोड शो के दौरान माइक ऑन कर कमिश्नर से फोन पर बातचीत करते दिखाई दिए। वे निजामाबाद में राज्य बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार राजा सिंह के कार्यक्रम को लेकर कमिश्नर की तरफ से मिले निर्देशों को लेकर नाराज दिखाई दिए। एएनआई पर अरविंद का एक वीडियो सामने आया है।

क्या बोले सांसद धर्मपुरी अरविंदः फोन पर निजामाबाद के पुलिस कमिश्नर से बातचीत करते हुए सांसद अरविंद ने कहा, ‘ओवैसी चला रहा है क्या आपका डिपार्टमेंट? तेलंगाना से बीजेपी निकाल दें? यही ठेका लिया क्या पुलिस विभाग ने? कमिश्नर जी आप जैसा बोलेंगे बीजेपी वैसे नहीं चलेगी। राजा सिंह को आप चुनाव प्रचार करने से नहीं रोक सकते? ओवैसी कितनी बजे आ रहा है निजामाबाद?’

#WATCH Dharmapuri Arvind, BJP MP, Nizamabad

while talking to Nizamabad Police Commissioner over phone: Owaisi chala raha hai kya aapka Dept? Telangana se BJP nikal dein kya? Aap jaisa bole BJP vaisa nahi chalega. Raja Singh ko aap kaise rok sakte hain campaigning se? (17.01.2020) pic.twitter.com/J1ANrprpi4

