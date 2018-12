भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से सासंद सावित्री बाई फुले ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी छोड़ने के ऐलान पर सांसद सावित्री बाई ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि, बीजेपी समाज को बांटने की कोशिश कर रही है।

Savitribai Phule, BJP MP from Bahraich, Uttar Pradesh resigns from the party, says ‘BJP is trying to create divisions in society’ pic.twitter.com/tSLivpVevO

— ANI (@ANI) December 6, 2018